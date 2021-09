Zakonca Smith po požaru v družinskem domu: Vsi smo dobro

Will in Jada sta sporočila, da je po intervenciji gasilcev vse v najlepšem redu. Ti so zaradi požara obiskali njihov 35 milijonov evrov vreden družinski dom v kalifornijskem Calabasasu. Ogenj je izbruhnil v kletnih prostorih hiše, ki sta jo želela prodati že leta 2013.

Will Smith in njegova soproga Jada Pinkett Smith sta gasilce na pomoč poklicala po tem, ko je zagorelo v kleti njihovega družinskega domovanja v kraju Calabasas. ''Vsi se počutijo dobro in se še vedno nahajajo v hiši,'' je za ameriške medije pojasnil vir, blizu družini. icon-expand Družinska hiša Smithovih FOTO: Profimedia Pred tem je bila javnost obveščena o dejstvu, da je ''ogenj zajel eno od nepremičnin v lasti zvezdniškega para'' in da je ''nekdo na prizorišču potreboval medicinsko oskrbo, vendar ni bil odpeljan v bolnišnico.'' Kasneje se je potrdilo dejstvo, da je ogenj zajel kletne prostore hiše Smithovih, da je pomoč potreboval eden od gasilcev ter da sta bila na prizorišču ob dogodku prisotna tudi 52-letni igralec in njegova dve leti mlajša žena. ''Prisotnih je bilo mnogo gasilskih vozil in policija, zato je bil dogodek v soseščini zelo opazen, vendar so sedaj vsi dobro,'' je še dodal vir. icon-expand Jada in Will sta hišo želela prodati že leta 2013. FOTO: Profimedia Will in Jada sta hišo v vrednosti 35 milijonov evrov leta 2013 že ponujala na nepremičninskem trgu, vendar sta se na koncu odločila, da posestvo vseeno obdržita v svoji lasti. V dvorcu sedaj nastaja priljubljen pogovorni šov Red Table Talk, ki ga igralka ter voditeljica snema v družbi hčere Willow.