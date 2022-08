Zakonca Smith prvič po incidentu na oskarjih skupaj v javnosti

Will Smith in Jada Pinkett Smith sta se po nekaj mesecih znova pojavila v javnosti. Fotografi so ju tokrat ujeli prvič po marčevskem incidentu, ki se je zgodil na glamurozni prireditvi ob podelitvi nagrad oskar. Zaušnica, ki jo je Smith serviral igralskemu kolegu, voditelju dogodka Chrisu Rocku, je nekoliko spremenila potek dogodkov in načrte obeh zvezdnikov, vpletenih v incident. Will se je za nekaj časa umaknil z oči javnosti, podobno je storil tudi Chris, ki so ga paparaci pred tedni opazili med dopustovanjem v Dubrovniku.