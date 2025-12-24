Božična voščilnica zakoncev Trump: Sta lahko videti še bolj nezadovoljno?

V dneh, ko ljubeznive božične voščilnice letijo z vseh koncev sveta, sta zakonca Trump s svojo uspela požeti ogromno zanimanja. Na uradni fotografiji namreč predsednik ZDA Donald Trump in njegova soproga, ameriška prva dama Melania Trump, nista videti najbolje razpoložena. Namesto običajnega prikazovanja biserno belih nasmehov sta se odločila za izjemno resno fotografijo, s katero sta znova postala tarča javnosti.
Takoj ko je uradni račun Bele hiše na družbenem omrežju X objavil praznično fotografijo s pripisom: "Vesel božič od predsednika Donalda J. Trumpa in prve dame Melanije Trump," so se v komentarjih začeli posmehovati številni uporabniki spleta.
"Videti sta, kot da gresta na pogreb," je pripomnil eden, drugi pa je dodal: "Joj, kako ... hm ... veselo ...?"
Številni so se spraševali, ali sta lahko videti še bolj nesrečna, nekateri pa so ju celo primerjali z Grinchem. Spotaknili so se tudi ob njuno garderobo, ki naj bi bila za praznični čas preveč monotona.
Njuna fotografija je postala tudi vir številnih memov, na eni od upodobitev so jima nadeli božičkova oblačila.
Prva dama je sicer nedavno razveselila svoje privržence s predstavitvijo napovednika svojega novega dokumentarnega filma z naslovom Melania, ki bo doživel premiero konec prihodnjega meseca. 104-minutni dokumentarec spremlja 55-letnico slovenskih korenin 20 dni pred inavguracijo njenega moža, ki se je zgodila januarja letos.
