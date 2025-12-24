Naslovnica
Božična voščilnica zakoncev Trump: Sta lahko videti še bolj nezadovoljno?

Washington, 24. 12. 2025

Avtor:
E.K.
Donald Trump in Melania Trump

Zakonca Trump sta s svojo uradno božično voščilnico izzvala val kritik in posmeha na spletu. Njuna resna izraza na fotografiji sta namreč zmotila številne uporabnike družbenih omrežij, ki menijo, da bi lahko glede na praznično tematiko izbrala bolj vesel in sproščen posnetek.

V dneh, ko ljubeznive božične voščilnice letijo z vseh koncev sveta, sta zakonca Trump s svojo uspela požeti ogromno zanimanja. Na uradni fotografiji namreč predsednik ZDA Donald Trump in njegova soproga, ameriška prva dama Melania Trump, nista videti najbolje razpoložena. Namesto običajnega prikazovanja biserno belih nasmehov sta se odločila za izjemno resno fotografijo, s katero sta znova postala tarča javnosti.



Takoj ko je uradni račun Bele hiše na družbenem omrežju X objavil praznično fotografijo s pripisom: "Vesel božič od predsednika Donalda J. Trumpa in prve dame Melanije Trump," so se v komentarjih začeli posmehovati številni uporabniki spleta.

"Videti sta, kot da gresta na pogreb," je pripomnil eden, drugi pa je dodal: "Joj, kako ... hm ... veselo ...?"

Številni so se spraševali, ali sta lahko videti še bolj nesrečna, nekateri pa so ju celo primerjali z Grinchem. Spotaknili so se tudi ob njuno garderobo, ki naj bi bila za praznični čas preveč monotona.



Njuna fotografija je postala tudi vir številnih memov, na eni od upodobitev so jima nadeli božičkova oblačila.

Preberi še Napovednik filma Melania: od odmevnega klobuka do črno-belega portreta

Prva dama je sicer nedavno razveselila svoje privržence s predstavitvijo napovednika svojega novega dokumentarnega filma z naslovom Melania, ki bo doživel premiero konec prihodnjega meseca. 104-minutni dokumentarec spremlja 55-letnico slovenskih korenin 20 dni pred inavguracijo njenega moža, ki se je zgodila januarja letos.

Donald Trump Melania Trump božič voščilnica prazniki

Taylor Swift družinam v stiski darovala milijon dolarjev

KOMENTARJI19

Grande cojones
24. 12. 2025 17.08
Mupet show in Coca Cola!
Odgovori
0 0
Artechh
24. 12. 2025 17.04
Propaganda na božični večer. Sramote levo usmerjeni ne poznajo
Odgovori
-3
1 4
a.kralj1994
24. 12. 2025 17.04
A je sploh kaj prav in uredu s tem zblojencem od predsednika? Samo še janšisti mu ploskajo...
Odgovori
+4
5 1
Arrya
24. 12. 2025 17.04
Pozabili so dodati njen lanski posnet pogovor, kjer reče "koga briga za božič".
Odgovori
+3
3 0
Artechh
24. 12. 2025 17.02
Posmeh ste vi že na tej točki
Odgovori
-1
2 3
Infiltrator
24. 12. 2025 16.59
Hahaha ker zategnjenca ,ta odnos je itak samo še na dolarjih
Odgovori
+6
7 1
Artechh
24. 12. 2025 17.07
Pazi, ker to pomeni da si ocrnil žensko ker je z njim zardi denarja. To je proti vašim lastnim prepričanjem 😂. Ženske nikoli krive
Odgovori
-1
0 1
Stajerc22
24. 12. 2025 16.58
niti za bozic ne premorete malo pozitive
Odgovori
+3
5 2
Stajerc22
24. 12. 2025 16.58
kak poden od clanka.
Odgovori
+2
4 2
enapi
24. 12. 2025 16.57
S čim le slovenko drži? Melanie vzami 50% od ločitve. Zaslužiš veliko boljšega.
Odgovori
+0
2 2
Tomvojo
24. 12. 2025 16.56
Sliko je spacala UI
Odgovori
+0
2 2
royayers
24. 12. 2025 16.55
lažnjivi pedofil nima kaj praznovati Božič. še manj pa pošiljati čestitke. v zapor z njim
Odgovori
+1
3 2
mojcd
24. 12. 2025 16.47
Spet negativen naslov, ker drugace mediji ne znajo vec novic dostaviti in prodajati
Odgovori
+4
6 2
lokson
24. 12. 2025 16.45
Pa s čim se vi družbeno politični delavci ukvarjate.
Odgovori
+1
5 4
xxman.y
24. 12. 2025 17.03
S članki, da jih potem ti lahko komentiraš.
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
24. 12. 2025 16.34
Glede na to, da je Trumpa spet moril Zelenski s svojim načrtom za zmago v vojni, Trump res ne more biti zadovoljen. Trump in Putin se iskreno trudita za mir, potem pa vse pokvari Zelenko in EU voditelji, da se vojna nadaljuje.
Odgovori
-9
3 12
Aijn Prenn
24. 12. 2025 16.38
Mal bolančkan??
Odgovori
+9
10 1
Kod.
24. 12. 2025 16.54
Putler je lep primer,zakaj se morajo države ki so vlagale malo ali nič v varnost zdaj oboroževati na polno
Odgovori
+6
7 1
xxman.y
24. 12. 2025 17.05
Še posebej Putin se trudi za mir ja. Kolk naiven moreš biti da to verjameš. Ukrajina naj bi se odpovedala ozemlju, članstvu v NATO, celo delu svoje vojske. Rusija pa ničemur. Res je potrebna debata kdo noče miru ja...
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
24ur.com
