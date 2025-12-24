Naslovnica
Tuja scena

Božična voščilnica zakoncev Trump: Sta lahko videti še bolj nezadovoljno?

Washington, 24. 12. 2025 16.19

Avtor:
E.K.
Donald Trump in Melania Trump

Zakonca Trump sta s svojo uradno božično voščilnico izzvala val kritik in posmeha na spletu. Njuna resna izraza na fotografiji sta namreč zmotila številne uporabnike družbenih omrežij, ki menijo, da bi lahko glede na praznično tematiko izbrala bolj vesel in sproščen posnetek.

V dneh, ko ljubeznive božične voščilnice letijo z vseh koncev sveta, sta zakonca Trump s svojo uspela požeti ogromno zanimanja. Na uradni fotografiji namreč predsednik ZDA Donald Trump in njegova soproga, ameriška prva dama Melania Trump, nista videti najbolje razpoložena. Namesto običajnega prikazovanja biserno belih nasmehov sta se odločila za izjemno resno fotografijo, s katero sta znova postala tarča javnosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Takoj ko je uradni račun Bele hiše na družbenem omrežju X objavil praznično fotografijo s pripisom: "Vesel božič od predsednika Donalda J. Trumpa in prve dame Melanie Trump," so se v komentarjih začeli posmehovati številni uporabniki spleta.

"Videti sta, kot da gresta na pogreb," je pripomnil eden, drugi pa je dodal: "Joj, kako ... hm ... veselo ...?" Številni so se spraševali, ali sta lahko videti še bolj nesrečna, nekateri pa so ju celo primerjali z Grinchem. Spotaknili so se tudi ob njuno garderobo, ki naj bi bila za praznični čas preveč monotona.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njuna fotografija je postala tudi vir številnih memov, na eni od upodobitev so jima nadeli božičkova oblačila.

Preberi še Napovednik filma Melania: od odmevnega klobuka do črno-belega portreta

Prva dama je sicer nedavno razveselila svoje privržence s predstavitvijo napovednika svojega novega dokumentarnega filma z naslovom Melania, ki bo doživel premiero konec prihodnjega meseca. 104-minutni dokumentarec spremlja 55-letnico slovenskih korenin 20 dni pred inavguracijo njenega moža, ki se je zgodila januarja letos.

Taylor Swift družinam v stiski darovala milijon dolarjev

KOMENTARJI105

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
24. 12. 2025 18.38
Pri Epsteinu je bila mnogo bolj živahna.
Odgovori
+1
2 1
lokson
24. 12. 2025 18.37
Levajzarska falanga, v svoji zagrenjenosti in izrazito asocialem ter podhranjenem življenju, najdejo vsako slamico za zapolnitev svoje frustrirajoče življenske praznine.
Odgovori
+0
2 2
Sir Oliver
24. 12. 2025 18.35
MelaniJa. J!
Odgovori
0 0
enapi
24. 12. 2025 18.30
Mislim, da bi oranžnemu en uhan pasal v uhi.
Odgovori
+0
1 1
Big dick
24. 12. 2025 18.30
Ko človek pomisli, da je ta Slovenka spustila vase organ in tekočino od tega tipa ti želodec obrne, brez slike.
Odgovori
-1
3 4
tron3
24. 12. 2025 18.29
Vauuuu še bo pestro, med drugim tudi na Kranjčevi ko se bo začelo, vse vedo o Vas!!!
Odgovori
+2
2 0
Dejgasrat
24. 12. 2025 18.28
To pa je resnost porocanje tega medija
Odgovori
+7
7 0
300 let do specialista
24. 12. 2025 18.28
Pomembno je, da robokop Biden praznuje "blagoslovljen božič" in, da deli "mir in blagoslov". Upam, da vam ribja kost zlobe ostane v grlu!
Odgovori
+2
4 2
gonisetaubi
24. 12. 2025 18.27
POVELIČEVANJE ROBERTA GOLOBA POMENI PROPAD ČLOVEKA, PROPAD NARODA, PROPAD SLOVENIJE! !!!
Odgovori
+1
3 2
jugatneme
24. 12. 2025 18.27
Ni bilo pravega darila “tizga ta velizga”
Odgovori
0 0
Sionist
24. 12. 2025 18.22
AHAHAH vedno je pljuvala po Jugoslaviji, po sloveniji in se imela za Avstrjikinjo!
Odgovori
-2
4 6
3320.
24. 12. 2025 18.34
Zato Baron govori avstrijščino ne pa slovenščino, a ne.
Odgovori
+1
1 0
Big dick
24. 12. 2025 18.21
Kristjan Trumpeljn in svetnica Melanholija, pa saj to je bistvo Božiča al ne?
Odgovori
+1
3 2
Alex82
24. 12. 2025 18.19
Bistvo Božiča je Jezus vsa zgodba je okrog Njega, novice pa okrog Božička , Trampka ki ni niti kriščan, vse nekaj sam se ne Jezus sam neko zavajanje ali pa smisleno izogibanje tega bistva, sam neka potrišniska mentaliteta, razvpite politke ne vredne en sam cent, potem krege leve, desne, ne vem kaksne sam žal manjkajo prave kriščane, svečkare polne sovrštva to niso da se razumeva, Jezus je ljubezen, sprejemanje ✨️
Odgovori
-2
0 2
Wolfman
24. 12. 2025 18.18
Kapo dol, da jim je uspelo prekriti rumeni flek na obrazu DTja.
Odgovori
-1
0 1
SAME KLOBASE
24. 12. 2025 18.16
Zgledata kot prava egoista.... Torej ameriški terormenn
Odgovori
+1
5 4
Kod.
24. 12. 2025 18.14
Saj tudi če bi bila lepo nasmejana,se bi oglašali prohamasovci 🦴
Odgovori
+6
7 1
tron3
24. 12. 2025 18.14
Čudno, na Slovenskem, jih neko niče žali in ponižuje, a na Ameriškem ju pa hvalijo, predvsem Melanijo, zanimivo a ne de?????
Odgovori
+8
9 1
Infiltrator
24. 12. 2025 18.13
Ne se dat , na take objave ,raje se osredotocite v kasni državi si želite živeti ..
Odgovori
+7
7 0
Borec21
24. 12. 2025 18.09
V skladu s slo mentaliteto
Odgovori
+6
6 0
ACC0
24. 12. 2025 18.09
Meni sta oba nagravžna kot pokvarjena bolonjes omaka.
Odgovori
-3
6 9
bibaleze
