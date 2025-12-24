Božična voščilnica zakoncev Trump: Sta lahko videti še bolj nezadovoljno?

V dneh, ko ljubeznive božične voščilnice letijo z vseh koncev sveta, sta zakonca Trump s svojo uspela požeti ogromno zanimanja. Na uradni fotografiji namreč predsednik ZDA Donald Trump in njegova soproga, ameriška prva dama Melania Trump , nista videti najbolje razpoložena. Namesto običajnega prikazovanja biserno belih nasmehov sta se odločila za izjemno resno fotografijo, s katero sta znova postala tarča javnosti.

Takoj ko je uradni račun Bele hiše na družbenem omrežju X objavil praznično fotografijo s pripisom: "Vesel božič od predsednika Donalda J. Trumpa in prve dame Melanie Trump," so se v komentarjih začeli posmehovati številni uporabniki spleta.

"Videti sta, kot da gresta na pogreb," je pripomnil eden, drugi pa je dodal: "Joj, kako ... hm ... veselo ...?" Številni so se spraševali, ali sta lahko videti še bolj nesrečna, nekateri pa so ju celo primerjali z Grinchem. Spotaknili so se tudi ob njuno garderobo, ki naj bi bila za praznični čas preveč monotona.