Zakonca Trump v Beli hiši priredila praznovanje noči čarovnic za otroke

Predsednik in prva dama sta otrokom delila velike čokoladne tablice ameriškega proizvajalca Hershey, na embalaži katerih so bili natisnjeni predsedniški pečat in napis "Vesela noč čarovnic" ter pozlačena podpisa obeh zakoncev.

Posebno pozornost je pritegnil starejši otrok s kapo z napisom Naredimo Ameriko spet veliko (MAGA), majico s številko 47, ki označuje Trumpov položaj 47. ameriškega predsednika, in rdečimi hlačami z motivom predsednika med plesom ter napisom MAGA za vse življenje.

Med obiskovalci so bili otroci v najrazličnejših kostumih. Deček, oblečen v kostum enega od ustanoviteljev ZDA, je Trumpu izročil zgodovinski dokument in ga prosil za podpis. Predsednik se je podpisal tudi na uniforme dveh dirkačev.

Prireditev je potekala ob glasbeni spremljavi godbe ameriških letalskih sil. Trump je ob melodiji iz filma Izganjalci duhov celo malce zaplesal. Na južni trati Bele hiše so bili tudi številni člani Trumpove vlade s svojimi družinami – med njimi obrambni minister Pete Hegseth, namestnik vodje kabineta Bele hiše Stephen Miller, ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer, minister za delo Keith Sonderling in direktor urada za proračun Russell Vought. Povabljene so bile tudi vojaške družine.

Bela hiša je bila okrašena z bučami, jesenskim listjem in velikim oranžnim prikazom polne lune, na katerem so se premikali obrisi netopirjev. V ozadju je medtem potekala gradnja nove predsedniške plesne dvorane.

Tradicija praznovanja noči čarovnic v Beli hiši sega v leto 1958, ko je prva dama Mamie Eisenhower rezidenco okrasila z okostnjaki, izrezljanimi bučami in posušenimi koruznimi stebli. Družina Kennedy je nato začela v Beli hiši sprejemati otroke, ki so po sladkarije hodili od vrat do vrat.