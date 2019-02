Zakonske težave pripeljale do depresije in izbruha aken

Oboževalci Justina Bieberja so te dni v skrbeh za svojega idola. 24-letnika so fotografi opazili v New Yorku, največ pozornosti pa je tokrat pritegnila njegova problematična koža, preplavljena z aknami. Bieber, ki sicer ni imel večjih težav s kožo in je še pred kratkim s soprogo Hailey (Baldwin) Bieber poziral za revijo Vogue, naj bi padel v hudo depresijo, ki naj bi bila tudi posledica zakonskih težav. Mladi glasbenik je priznal, da sta s soprogo Hailey v New Yorku obiskala zakonskega svetovalca.