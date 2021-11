Zakonske težave: Tori Spelling ujeli med nošenjem škatel

Posnete fotografije so samo še dodatno podkrepile glasne govorice, da igralkin 15 let trajajoči zakon s 54-letnim televizijcem Deanom McDermottom dokončno razpada.

McDermott – ki tako kot Spelling zadnje dni ne nosi svojega poročnega prstana – noče razjasniti svojega statusa in je septembra dejal, da ne razume začudenja javnosti nad njegovim zakonom. "Čudno je, da ljudje morajo vedeti, kaj se dogaja s Tori in Deanom. Ona ne nosi poročnega prstana. Zakaj morajo ljudje to vedeti? Kako bo to vplivalo na njihov dan?" se je spraševal.

Spellingova je bila med nedavnim obiskom oddaje The Wendy Williams Show prav tako zadržana glede njenega zakona in je zaobšla vprašanja gostujoče voditeljice Whitney Cummings glede zakonskih težav.

"Kaj? Veste kaj, na to ne bom odgovorila," je Spellingova povedala komičarki, ko jo je ta vprašala, kaj se dogaja med njo in možem. "Pošteno, pošteno," ji je odvrnila voditeljica.

Čeprav slavni par dokončno ne potrdi ničesar niti ne zanika govorice o ločitvi, je precej zgovorno dejstvo, da nobeden od njiju že tedne ne nosi poročnega prstana. Olje na ogenj so še dodatno prilile fotografije Spellingove, ki so jo ujeli pred odvetniško pisarno. V roki je držala beležnico z besedami skrbništvo, podpora in premoženje.

Tori Spelling in Dean McDermott sta poročena od maja 2006 in imata skupaj pet otrok: 14-letnega Liama, 13-letno Stello, 10-letno Hattie, 9-letnega Finna in 4-letnega Beauja.