Zalezovalcu Billie Eilish izrekli prepoved približevanja

"Ne počutim se več varno, ko grem od doma in se želim rekreirati, me je strah. Lahko bi se mi približal in me poškodoval. Vsakič, ko sem ga zagledala, sem začela kričati," je povedala v izjavi dobitnica več grammyjev.

Nekoč pa ji je zalezovalec celo poslal pismo, v katerem je zapisal: "Ne moreš dobiti vsega, kar želiš, razen če je to, kar si želiš, umreti zame."Sodnik je ugodil pevkini prošnji in izrekel prepoved približevanja.

Pred tem je junija leta 2020 sodnik za tri leta že podaljšal prepoved približevanja Prenellu Rousseauju, ki je bil kar sedemkrat v dveh dneh na zvezdničinem posestvu. Novo zaslišanje bo potekalo 4. marca 2021.

Zvezdniki so večkrat tarča zalezovalcev, ki jim grenijo življenje. Tudi zvezdnica, kot vzhajajoča zvezda, ki se je lani zapisala v zgodovino kot prva najstnica, ki je na grammyjih zmagala v štirih glavnih kategorijah: pesem leta, album leta, posnetek leta, najboljši novi izvajalec, ima ogromno oboževalcev, po drugi strani pa tudi zalezovalcev in nasprotnikov.