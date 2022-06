Zalezovalec Ariane Grande znova kršil prepoved približevanja in vlomil v njen dom

Aharon Brown, ki je s tem kršil prepoved približevanja, je bil v nedeljo aretiran. Pevke ob njegovem podvigu na srečo ni bilo doma, zato do bližnjega srečanja ni prišlo. Storilec je prepoved približevanja kršil že nekajkrat. Septembra 2021 ga je policija aretirala po tem, ko se je na njenem domu v Los Angelesu pojavil z velikim lovskim nožem, pri čemer je varnostnikom in pevki glasno grozil: ''Ubil bom tebe in njo.''

Ko so oblasti po incidentu ugodile njeni prošnji po prepovedi približevanja, je pevka pred losangeleškim sodiščem povedala: ''Živim v strahu za svojo varnost in varnost svoje družine.'' Poudarila je pomembnost ukrepa, brez katerega bi zalezovalec še naprej prihajal na njen dom: ''Strah me je, da bi poskusil fizično poškodovati ali celo do smrti raniti mene ali člane moje družine.''