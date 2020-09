Zalezovalec, ki je ogrožal Katy Perry, dobil prepoved približevanja

Pevka Katy Perry je lahko končno mirna. Zalezovalcu Williamu Terryju, ki jo je v zadnjem času ustrahoval in ji sledil, je bila začasno odrejena prepoved približevanja, in sicer vse do 8. oktobra, ko bo potekalo zaslišanje na sodišču.

Po poročanju ameriških medijev je imela Katy Perryv zadnjem času hudo čustveno in psihološko stisko, potem ko je neznani moški, ki so ga kasneje identificirali, posegel v njeno lastnino. Prepričana je, da jiWilliam Terry predstavlja grožnjo in ogroža varnost družine, zato mora po razsodbi sodišča vse do zaslišanja ostati na razdalji vsaj stotih metrov.

Katy Perry je doživljala čustveno stisko.

Glasbenica lahko zdaj skupaj z zaročencem Orlandom Bloomom, novorojenko Daisy Dovein Orlandovim devetletnim sinom Flynnom mirno spi. Prav tako je Williamu prepovedano vzpostavljati kakršen koli stik prek družbenih omrežij, prav tako pevke ne sme nadlegovati in ji groziti. V obtožbi Katy moškega opisuje kot popolnega neznanca, ki je posegel v njeno lastnino, jo zalezoval in ogrožal njeno družino. 3. avgusta 2020 naj bi skušal vstopiti v njeno hišo, varnostni službi je lažno trdil, da je bil povabljen na obisk. 8. septembra je znova prišel na posest na Beverly Hillsu, kjer je preskočil ograjo in bil aretiran, a so ga kasneje izpustili iz pridržanja. "Poleg poskusov fizičnega vstopa v moj dom,"piše Katy, " je William mojemu partnerju grozil s smrtjo."