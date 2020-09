Zalezovalec, ki je Taylor Swift grozil s smrtjo, v zapor za 30 mesecev

Pisma in elektronska sporočila so s časom postajala vedno bolj agresivna in sovražno nastrojena. Obtoženi se je trikrat celo fizično odpeljal na založbo, da bi dostavil pisma, v katerih je izrazil željo, da bi rad spolno zlorabil pevko in ji celo grozil s smrtjo. Grozil je tudi s samomorom pred založbo, češ da bi s tem pritegnil pozornost medijev.

Taylor je lani za revijo Ellespisala osebno pismo, v katerem je priznala, da ima zalezovalca, in dopisala, kako zelo strah jo je. "Strah pred nasiljem se vedno znova pojavlja v mojem življenju. V svoji garderobi imam s seboj vedno paket prve pomoči, namenjen predvsem vojakom. V njem je oprema za oskrbo strelnih ran in ureznin. Tabloidi in mediji so si do zdaj vedno znova dovolili objaviti domači naslov vsakega doma, v katerem sem živela zadnjih nekaj let. Tako privlačiš vedno več zalezovalcev, ki vedno znova poskušajo vdreti v tvoj dom. Vedno si pripravljen na najhujše."