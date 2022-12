Zalezovalec želel telepatsko komunicirati s Kim Kardashian

Težave z zalezovalcem, ki ji že več let ne da miru, je imela letos ponovno Ariana Grande. Moški je vlomil v njeno hišo, ki se nahaja v Montecitu, in s tem kršil prepoved približevanja, zato ga je pridržala policija. To ni bilo prvič, da je kršil prepoved – septembra 2021 ga je policija aretirala po tem, ko se je na pevkinem domu v Los Angelesu pojavil z velikim lovskim nožem, pri čemer je varnostnikom in pevki glasno grozil: ''Ubil bom tebe in njo.''