Zalezovalka, ki je Harryju Stylesu poslala 8000 razglednic, bo 'sedela' 14 tednov

35-letnica je bila zaradi obsesivnega pisanja pevcu obtožena zalezovanja. "Njena dejanja so povzročila resen preplah oziroma stisko," so dejali na sodišču. Obenem so ji izrekli tudi prepoved približevanja priljubljenemu glasbeniku za 10 let, denarno kazen v višini 134 funtov (približno 156 evrov) ter ji zapovedali, naj ne vstopa na območje severozahodnega Londona ali na kakršen koli način poskuša priti v stik s Stylesom.