Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Zalezovalka princa Harryja na sodišču sedela le nekaj metrov za njim

London, 26. 01. 2026 14.57 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
E.K.
Princ Harry

Zalezovalka princa Harryja se je med njegovim obiskom londonskega sodišča kar dvakrat znova znašla v njegovi neposredni bližini. Varnostna ekipa vojvode Susseškega je nemočno opazovala njegovo situacijo, saj gre za javni prostor.

Zalezovalka princa Harryja je našla pot do njega tudi med njegovim nedavnim obiskom sodišča v Londonu. 41-letni vojvoda Susseški se je prejšnji teden nahajal na tamkajšnjem višjem sodišču, kjer z nekaterimi drugimi zvezdniki toži založnika britanskega tabloida Daily Mail, ki naj bi kršil njihovo pravico do zasebnosti.

Princ Harry
Princ Harry
FOTO: Profimedia

Njegova znana zalezovalka, ki menda trpi za duševnimi težavami, je med njegovim štiridnevnim obiskom na sodišču dvakrat sedela le nekaj metrov stran od njega, poroča The Telegraph. Prinčeva zasebna varnostna ekipa jo je sicer opazila, vendar vir za omenjeni medij pravi, da varnostna ekipa ni mogla posredovati. "Ničesar niso mogli storiti; niso policija. To je javna zgradba in ona ima pravico biti tam," je dejal vir in kar zadeva člana kraljeve družine dodal: "Očitno je vedno zaskrbljen zaradi svoje varnostne situacije, ni idealna."

Oče dveh otrok je imel predhodno večkrat tesna srečanja s svojo zalezovalko. Septembra se mu je med podelitvijo nagrad WellChild uspela približati na le nekaj metrov razdalje ter prav tako malo kasneje, med njegovim obiskom enega od rehabilitacijskih centrov. Pred časom naj bi jima s soprogo Meghan Markle celo sledila v Nigerijo.

Harry se sicer bori za povrnitev državnega varovanja v Združenem kraljestvu, potem ko sta se z Meghan leta 2020 umaknila s kraljevih dolžnosti in se preselila v ZDA. Pritožbo je že izgubil, a je dosegel, da se njegovo varovanje v domovini ponovno uradno pregleda.

Princ Harry kraljeva družina zalezovalka družina

Mel C iz Spice Girls o vzgoji otrok v luči drame družine Beckham

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jon Bacek
26. 01. 2026 16.09
Podobno, kot če ti grozi podhranjena Nika iz tistega inštituta.
Odgovori
0 0
ap100
26. 01. 2026 16.03
revček bo verjetno potreboval ustrezno pomoč
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Kdo povzroča več stresa: otroci ali partner?
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Dveletni čudež biljarda: nadarjeni Jude osvaja svet
Prihaja dojenček številka dve
Prihaja dojenček številka dve
zadovoljna
Portal
La Toya bo na Kmetiji pripravila pravi fashion week
Ljubitelji serije Botri, pripravite se na dvojne epizode
Ljubitelji serije Botri, pripravite se na dvojne epizode
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Strokovnjaki opozarjajo, da to ni nedolžna navada
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
Snemala intimne prizore s 23 let mlajšim
vizita
Portal
Bolezni penisa: kdaj poiskati zdravniško pomoč?
Razmišljate o operaciji želodca?
Razmišljate o operaciji želodca?
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Tako boste poskrbeli za varno vadbo v mrzlem vremenu
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
Kaj jesti, ko imate občutljiv želodec: živila, ki pomirijo prebavo in zmanjšajo draženje
cekin
Portal
Javni sektor: prvo izplačilo delovne uspešnosti po novih pravilih
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Kaj je 'nillionaire'? In zakaj v to kategorijo spada večina ljudi danes?
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
Čistilka o ponižujočih pogojih dela
moskisvet
Portal
Test s prsti, ki razkrije, ali imate pljučnega raka
Se spomnite nadležne sosede?
Se spomnite nadležne sosede?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
Kam je izginil Joseph Gordon-Levitt?
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
To je danes najpogostejši vzrok za razpad razmerja
dominvrt
Portal
Zakaj perilo po pranju smrdi?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako preprečiti, da bi se oblačila kopičila na stolu?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Kako odstraniti razlit lak za nohte s sedežne garniture?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
Črne pike na čebuli: kdaj je varna za uživanje?
okusno
Portal
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Slana palačinka iz pečice – odlična izbira za kosilo ali večerjo
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469