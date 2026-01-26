Zalezovalka princa Harryja na sodišču sedela le nekaj metrov za njim

Zalezovalka princa Harryja je našla pot do njega tudi med njegovim nedavnim obiskom sodišča v Londonu. 41-letni vojvoda Susseški se je prejšnji teden nahajal na tamkajšnjem višjem sodišču, kjer z nekaterimi drugimi zvezdniki toži založnika britanskega tabloida Daily Mail , ki naj bi kršil njihovo pravico do zasebnosti.

Njegova znana zalezovalka, ki menda trpi za duševnimi težavami, je med njegovim štiridnevnim obiskom na sodišču dvakrat sedela le nekaj metrov stran od njega, poroča The Telegraph. Prinčeva zasebna varnostna ekipa jo je sicer opazila, vendar vir za omenjeni medij pravi, da varnostna ekipa ni mogla posredovati. "Ničesar niso mogli storiti; niso policija. To je javna zgradba in ona ima pravico biti tam," je dejal vir in kar zadeva člana kraljeve družine dodal: "Očitno je vedno zaskrbljen zaradi svoje varnostne situacije, ni idealna."

Oče dveh otrok je imel predhodno večkrat tesna srečanja s svojo zalezovalko. Septembra se mu je med podelitvijo nagrad WellChild uspela približati na le nekaj metrov razdalje ter prav tako malo kasneje, med njegovim obiskom enega od rehabilitacijskih centrov. Pred časom naj bi jima s soprogo Meghan Markle celo sledila v Nigerijo.

Harry se sicer bori za povrnitev državnega varovanja v Združenem kraljestvu, potem ko sta se z Meghan leta 2020 umaknila s kraljevih dolžnosti in se preselila v ZDA. Pritožbo je že izgubil, a je dosegel, da se njegovo varovanje v domovini ponovno uradno pregleda.