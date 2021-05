Zaljubljena Alessandra Ambrosio uživa v objemu novega izbranca

Brazilska manekenka Alessandra Ambrosio je po razhodu z zaročencem Jamiejem Mazurom, s katerim ima dva otroka, zdaj srečo v ljubezni našla z manekenom Richardom Leejem. Fotografi so zaljubljenca ujeli na plaži med igranjem odbojke, pri čemer nista skoparila z izkazovanjem čustev.

icon-expand Alessandra Ambrosio in Richard Lee sta srečno zaljubljena. FOTO: Profimedia

Alessandra Ambrosio in Richard Lee sta minuli konec tedna preživela na plaži, kjer sta s prijatelji igrala odbojko na mivki. Slavni par je malo v šali malo zares bolj kot za šport deloval zagret za romantiko. Zaljubljenca sta bila pravi magnet za fotografe, ki so nanju prežali, da bi ju ujeli na samem, ter upali na kakšen dokaz njune ljubezni. Seveda se niso dolgo načakali, saj sta bila Alessandra in Richard zelo radodarna s poljubi in se nista pustila motiti, še manj pa sta se ozirala na okolico.

icon-expand Zaljubljenca sta s prijatelji igrala odbojko na mivki. FOTO: Profimedia

Alessandra Ambrosio in Richard Lee sta govorice o zvezi prvič zanetila februarja, ko so ju večkrat ujeli skupaj v restavracijah v Los Angelesu, kamor sta se odpravljala na večerjo. Od takrat pa se, kot kaže, ne ločita drug od drugega in poskušata skupaj preživeti čim več časa. Spomnimo, da je bila 40-letna uspešna brazilska manekenka pred tem zaročena s podjetnikomJamiejem Mazurjem, s katerim ima 12-letno hčerko Anjo Louisein 9-letnega sinaNoaha Phoenixa.

Po nekaj letih zveze sta se zaročila leta 2008, zaroko pa sta po desetih letih preklicala leta 2018. Še istega leta avgusta se je spustila v razmerje z italijanskim modnim oblikovalcem Nicolom Oddijem, s katerim se ni izšlo. Razšla sta se decembra lani, zvezdnica pa si je po razhodu vzela kratek čas zase, saj je njeno srce hitro spet začelo biti v ritmu ljubezni.

icon-expand Svojih čustev v javnosti ne skrivata. FOTO: Profimedia

Slavna Brazilka, ki je prejšnji mesec praznovala okrogli jubilej, in sicer 40 let, si je kariero v modnem svetu naredila že kot najstnica. Potem ko se je že uveljavila kot supermodel, pa je vrsto let sodelovala z najbolj znanimi modnimi hišami, kot so Dolce & Gabbana, Gucci, Moschino, Prada, Chanel in Givenchy, dolga leta pa je bila tudi ena od Victorijinih angelčkov.