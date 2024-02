Zaljubljena Bradley Cooper in Gigi Hadid ujeta po zajtrku v New Yorku

Igralec Bradley Cooper in manekenka Gigi Hadid svoje romance ne skrivata več. Par, ki se je pred mesecem z roko v roki sprehajal po Londonu, so fotografi znova ujeli skupaj. Zvezdnika sta se odpravila na newyorški zajtrk v enega izmed lokalov, kjer sta bila videti zaljubljena in srečna.

Manekenko Gigi Hadid in igralca Bradleyja Cooperja, ki je znan po nastopu v filmu Zvezda je rojena, so fotografi ujeli, ko sta se odpravila na zajtrk v New Yorku, 28-letnica pa se je svojega 49-letnega partnerja ljubeče dotikala, ko sta se v enem izmed lokalov pridružila prijateljem.

Bradley Cooper in Gigi Hadid sta med zajtrkom s prijatelji delovala zelo zaljubljena. FOTO: Profimedia icon-expand

Kmalu po obroku sta se zvezdnika odpravila do taksija, kjer je zvezdnik pohitel do vrat avtomobila in jih pridržal za svojo partnerico, ki je za to priložnost oblekla usnjeno jakno rjave barve, pod njo pa je nosila bež pulover in kavbojke s potiskom. Videz je dopolnila s športnimi copati, črno torbico in roza sponko za lase. Cooper je prav tako izbral sproščen videz, saj je nosil črn plašč, pod katerega je oblekel moder pulover in črne hlače.

Kot kaže, se par ne skriva več, saj so ju pred dnevi skupaj fotografirali tudi pred večerjo in med nakupovanjem v New Yorku. Zvezdnika so romantično začeli povezovati že oktobra 2023, a svoje zveze še nista potrdila, čeprav je Gigi Hadid že spoznala igralčevo mamo Glorio Campano. Trojica je že večkrat skupaj večerjala, Campanova pa naj bi nakupovala v manekenkinem butiku, ki ga ima v mestu.