Zaljubljena Harry Styles in Olivia Wilde skupaj na jahti

Po tem, ko so oboževalci Harryja Stylesa in Olivio Wilde videli med sprehodom po toskanskih ulicah, so ju sedaj fotografi ujeli tudi na jahti v kraju Monte Argentario. Kljub temu da imata oba izredno polna urnika, sta si vzela nekaj časa za sproščeno uživanje na jahti, kjer sta imela čas za počitek, manjkalo pa ni niti plesa in poljubov.