Zaljubljena Heidi Klum in Tom Kaulitz na počitnicah v Benetkah

Heidi Klum in njen mož Tom Kaulitz nimata težav s tem, da celemu svetu pokažeta, kako se imata rada. Čeprav sta zaradi svojega zvezdniškega statusa redno na očeh javnosti, si ne pustita vzeti romantičnih trenutkov. Tako tudi v času počitnikovanja v Italiji, ko sta se sprehajala po sončnih ulicah Benetk, ni manjkalo zaljubljenih pogledov med zakoncema, objemov in celo poljubov. Zelo veliko pozornosti pa je bil deležen manekenkin trebuh.

Benetke veljajo za eno najlepših mest na svetu in nič nenavadnega ni, da si jih želijo ogledati tudi zvezdniki. Za sprehode po tem čudovitem italijanskem mestu sta se odločila tudi Heidi Klum in njen mož Tom Kaulitz. Manekenka in kitarist seveda nista ostala neopažena, a ju to ni motilo, kljub vsem radovednim pogledom mimoidočih sta si dovolila nekaj romantike. Utrinke s počitnic je zvezdnica delila tudi na svojem Instagramu.

50-letnica in 33-letnik sta si med sprehodom po sončnih ulicah mesta na vodi večkrat izmenjala zaljubljene poglede, se objela in se celo poljubila. Javno izkazovanje naklonjenosti jima sicer ni tuje, saj svetu zelo rada pokažeta, kako rada se imata. Poleg njunih romantičnih dejanj med enim od sprehodov po ulicah pa pozornim opazovalcem ni ostalo skrito dejstvo, da sta tako Tom kot tudi Heidi zelo veliko pozornosti namenjala manekenkinemu trebuhu.

Nemški glasbenik je bil do svoje žene zelo pozoren in nežen, saj jo je večino časa nežno držal za trebuh in jo objemal. Tudi Heidi se je zelo pogosto držala za trebuh, čeprav njeno razpoloženje ni nakazovalo na to, da bi imela kakršnekoli zdravstvene težave. Je morda noseča? Zvezdnica je že večkrat priznala, da si s Tomom želi še enega otroka. To bi bil zanjo peti, za glasbenika pa prvi otrok. Ali je razlog za to, da sta se tako nežno in pogosto dotikala njenega trebuha res prihod novega družinskega člana, zaenkrat še ni jasno.

icon-expand Med sprehodom se je zvezdnica sicer večkrat ustavila in se slikala z oboževalci. FOTO: Profimedia

Med sprehodom se je zvezdnica sicer večkrat ustavila in se slikala z oboževalci. Za izlet po italijanskem mestu je izbrala dolgo črno krilo in črn top, ves čas pa je v roki držala črn čipkast dežnik, ki jo je ščitil pred soncem. Tom se je odločil za srajco s kratkimi rokavi v oranžni barvi in svetle dolge hlače. Oba sta svoje dolge lase pustila plapolati v vetru.