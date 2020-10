Zaljubljena hrvaška igralka iz serije Larina izbira: se bo poročila še tretjič?

Jelena je bila sicer že dvakrat poročena, in sicer najprej z Janekom Popovićem Volaričemin kasneje z Draženom Čučkom, s katerim ima hčerko Leno. Na vprašanje, ali po dveh ločitvah še vedno verjame v zakon in poroko, je odgovorila pritrdilno. "Sicer je to zelo težko vprašanje. Ampak teoretično bi se poročila še enkrat, ker verjamem v ljubezen in verjamem v odnose, ki trajajo. A ker imam za seboj dve čustveno zelo težki ločitvi, bi morala v odnos in ljubezen dvojno verjeti, da bi v to privolila. Verjeti bi morala, da je potem ta ljubezen za večno."

Jelena sicer pravi, da bi bilo bizarno, da bi bila še tretjič poročena, a se hkrati boji svoje spontanosti, ko je v igri ljubezen: "Če je ljubezen prava, sem pripravljena na vse, zato ne vem, zakaj bi bila poroka izključena."