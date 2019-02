Zaljubljena Irina s svojim 'valentinom' uživa na plaži

Irina je Gabrielu pot prekrižala leta 2016, ko sta več mesecev snemala mehiško telenovelo In prišla je ljubezen (Vino El Amor). Ali je že takrat preskočila med njima iskrica ljubezni, lahko le ugibamo. Spomnimo, da ima Gabriel Soto z igralko Geraldine Bazán dve hčerki, Elisso Marie in Alexo Mirando. Par je bil skupaj deset let, februarja 2016 pa sta se igralca sprehodila do oltarja.