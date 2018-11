Zaljubljena J.Lo in Alex z roko v roki ujeta v Miamiju

Jennifer Lopez in Alex Rodriguez sta se tokrat odpravila po nakupih. Obiskala sta enega od večjih nakupovalnih centov v Miamiju, kjer sta si med drugim ogledovala izložbe prestižnih blagovnih znamk, kot sta Hublot in Cartier.

Zvezdnika sta za tekanje po trgovinah izbrala bolj udobna oblačila. Alex je nosil kavbojke in temno modro majico s kratkimi rokavi, medtem ko je njegova srčna izbranka nosila udoben pajac s kratkimi hlačami s hrbtnim izrezom in športne copate, lase pa je imela tokrat spete v figo. Čeprav je bila J.Lo oblečena povsem vsakdanje, pa ni ostala neopažena.

Fotografske bliskavice so ves čas švigale naokrog, saj so jima bili paparaci ves čas za petami. Zaljubljenca, ki sta v razmerju že več kot eno leto, sta v tem času razvila tudi skupno strast do telovadbe in zdravega načina življenja. 43-letni Rodriguez je na Instagramu objavil nov video, ki dokazuje, da sta oba zelo disciplinirana pri telovadbi in ne izpustita nobenega treninga. Na posnetku je Jennifer oblečena v oprijete športne hlače in kratek top, pozornost pa seveda pritegnejo njene izklesane mišice.