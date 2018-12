Zaljubljena J.Lo odkrito o svojih in Alexovih otrocih

Jennifer Lopez in Alex Rodriguezsta pred dvema letoma začela zvezo in njuna ljubezen iz dneva v dan bolj raste.

''Ljubiva se in rada imava najino skupno življenje,'' je za People povedala 49-letna Jennifer, ki te dni promovira svojo novo komedijo Zdaj ali nikoli (Second Act). In dodala: ''Najbolj razburljiv del najine ljubezni je to, da se oba zelo dobro zavedava, kakšna srečneža sva, ker sva našla drug drugega.''

Za J.Lo in Alexa sta že na začetku zveze želela, da bi njuni otroci podpirali zvezo in da bi dobro shajali skupaj. In želja se jima je uresničila. J.Lo ima iz zakonca z Marcom Anthonyjem 10 let stara dvojčka Emme in Max, Alex pa ima iz prejšnjega zakonca dve hčerki, 14-letno Natasho in 10-letno Ello.

Zvezdnica je priznala, da se otroci med seboj obožujejo in da so takoj sprejeli drug drugega. Tudi Alex je vesel, da je tako: ''Najini otroci so postali najboljši prijatelji in zaradi tega sva zelo hvaležna. Ne bi mogla biti prositi, da se četverica tako dobro razume, kot se.''