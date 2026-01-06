Zaljubljena Jessica Alba delila posnetek z 11 let mlajšim partnerjem

Jessica Alba je na družbenem omrežju delila serijo fotografij iz začetka leta 2026, vključno s kratkim videoposnetkom, na katerem si izmenja poljub s fantom, igralcem Dannyjem Ramirezom . "Počasi vstopam v prvi ponedeljek novega leta in se počutim napolnjeno, prizemljeno in prisotno," je zapisala v objavi.

V galeriji 20 fotografij je oboževalce še posebej razveselil videoposnetek, na katerem se 44-letna Alba in 33-letni Ramirez smehljata in se poljubita. Posnetek traja le nekaj sekund, oboževalci pa so bili kljub temu navdušeni nad tem, kako srečna in zaljubljena sta zvezdnika.

Kot je razvidno iz posnetka, je par takrat užival v obroku v japonski restavraciji, pred njima pa je bil na mizi krožnik sašimija. "Hvaležna sem za sanjski zadnji teden leta 2025, poln nekaterih mojih najljubših stvari. Spomini, ki jih bom ohranila za vedno – moje srce je polno, moja duša je odprta in pripravljena na leto 2026," je v pripisu še dodala Alba.

Poleg romantičnih trenutkov je objavila tudi video čudovitega ognjemeta in fotografijo s plaže v Mehiki.

Govorice o razmerju med Albo in Ramirezom so se prvič pojavile julija 2025, kmalu po tem, ko je igralka februarja po 16 letih zakona vložila zahtevo za ločitev od moža Casha Warrena, s katerim ima tri otroke. Zvezo sta potrdila šele novembra, ko je Ramirez na družbenem omrežju objavil njune skupne fotografije.