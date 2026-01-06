Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Zaljubljena Jessica Alba delila posnetek z 11 let mlajšim partnerjem

Mehika, 06. 01. 2026 17.28 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jessica Alba in Danny Ramirez sta še vedno zaljubljena.

Igralka Jessica Alba je začetek leta dočakala v mondenem letovišču v Mehiki, kjer ji družbo dela 11 let mlajši partner Danny Ramirez. Zvezdnica je nekaj utrinkov, kako sta preživljala čas, delila tudi s svojimi sledilci, med posnetki, ki jih je objavila, pa je tudi poljub zaljubljene 44-letnice s 33-letnikom.

Jessica Alba je na družbenem omrežju delila serijo fotografij iz začetka leta 2026, vključno s kratkim videoposnetkom, na katerem si izmenja poljub s fantom, igralcem Dannyjem Ramirezom. "Počasi vstopam v prvi ponedeljek novega leta in se počutim napolnjeno, prizemljeno in prisotno," je zapisala v objavi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V galeriji 20 fotografij je oboževalce še posebej razveselil videoposnetek, na katerem se 44-letna Alba in 33-letni Ramirez smehljata in se poljubita. Posnetek traja le nekaj sekund, oboževalci pa so bili kljub temu navdušeni nad tem, kako srečna in zaljubljena sta zvezdnika.

Jessica Alba in Danny Ramirez sta še vedno zaljubljena.
Jessica Alba in Danny Ramirez sta še vedno zaljubljena.
FOTO: Profimeda

Kot je razvidno iz posnetka, je par takrat užival v obroku v japonski restavraciji, pred njima pa je bil na mizi krožnik sašimija. "Hvaležna sem za sanjski zadnji teden leta 2025, poln nekaterih mojih najljubših stvari. Spomini, ki jih bom ohranila za vedno – moje srce je polno, moja duša je odprta in pripravljena na leto 2026," je v pripisu še dodala Alba.

Preberi še Jessica Alba potrdila zvezo z 12 let mlajšim igralcem

Poleg romantičnih trenutkov je objavila tudi video čudovitega ognjemeta in fotografijo s plaže v Mehiki.

Govorice o razmerju med Albo in Ramirezom so se prvič pojavile julija 2025, kmalu po tem, ko je igralka februarja po 16 letih zakona vložila zahtevo za ločitev od moža Casha Warrena, s katerim ima tri otroke. Zvezo sta potrdila šele novembra, ko je Ramirez na družbenem omrežju objavil njune skupne fotografije.

jessica alba danny ramirez posnetek par

Gordon Ramsay s svojim govorom na hčerini poroki spravil vse v jok

SORODNI ČLANKI

Strastni poljubi: sveže samska Jessica Alba v objemu drugega

Jessica Alba nadaljuje družinsko tradicijo: Tudi po ločitvi na Wimbledonu

Samska Jessica Alba uživala v družbi prijateljev

Jessica Alba v bran vesoljski odpravi: Tolikšno jezo bi morali usmeriti proti Trumpu

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ko 160.000 evrov ni dovolj: bogate družine ostajajo brez varušk
Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?
Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Razkrila srce parajočo diagnozo svojih dvojčic
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
Edini v državi: denarna pomoč ob rojstvu, nato še ob vstopu v vrtec in šolo
zadovoljna
Portal
Bogati lepotici je javno izpovedal ljubezen
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Na prvem zmenku se nista mogla upreti strasti
Na prvem zmenku se nista mogla upreti strasti
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
Škornji, ki so veliki favoriti leta 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več kalija kot banana
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
Tudi vi nasedate praznim obljubam?
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Mikroplastika vpliva tudi na žensko zdravje in sposobnost reprodukcije
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
Zakaj se zbudimo nekaj minut pred budilko?
cekin
Portal
Starejši delavci morate vedeti
100 evrov na mesec: metoda, ki jo uporabljajo najuspešnejši varčevalci
100 evrov na mesec: metoda, ki jo uporabljajo najuspešnejši varčevalci
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
Se splača ameriškim gigantom vlagati milijarde v Venezuelo?
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
moskisvet
Portal
Umrla je Slovenka, ki je v svetu filma pustila neizbrisen pečat
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu
Angelina Jolie zapušča Hollywood
Angelina Jolie zapušča Hollywood
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
To so astronomi izmerili prvič v zgodovini
dominvrt
Portal
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Odkrijte, kako enostavno odpraviti odvečno navlako
Ste že pospravili božično drevo?
Ste že pospravili božično drevo?
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
okusno
Portal
Popolna enolončnica za hladne dni
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Solate, ki pogrejejo: 5 odličnih zimskih idej
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
Zdrava sladica: enostavni jabolčni mafini
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
voyo
Portal
99 domov
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428