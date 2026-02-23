Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Zaljubljena Jessica Alba z izbrancem pobegnila v Miami

Miami, 23. 02. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Jessica Alba

Igralka Jessica Alba si je z izbrancem Dannyjem Ramirezom privoščila romantični oddih v Miamiju. Zvezdnica je nekaj utrinkov delila tudi s svojimi sledilci na družbenem omrežju, kjer je pokazala, da sta s 33-letnikom uživala na plaži in si privoščila ulične dobrote.

Jessica Alba je že nekaj mesecev srečna v zvezi z 11 let mlajšim Dannyjem Ramirezom. Par si je nedavno privoščil romantični oddih v Miamiju, sovpadal pa je tudi z valentinovim, kar je bil dodatni razlog, da zaljubljenca nekaj časa preživita le drug z drugim.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

44-letna zvezdnica filma Mesto greha je na družbenem omrežju delila več fotografij. Na eni od teh ji 33-letnik daje poljub na lice, na drugi pa drži napis Bi bila moja za valentinovo?'. Igralka je dodala tudi svoji fotografiji v kopalkah, na eni je pozirala pred ogledalom, druga pa je nastala na plaži.

Preberi še Zaljubljena Jessica Alba delila posnetek z 11 let mlajšim partnerjem

Govorice o razmerju med Albo in Ramirezom so se prvič pojavile julija 2025, kmalu po tem, ko je igralka februarja po 16 letih zakona vložila zahtevo za ločitev od moža Casha Warrena, s katerim ima tri otroke. Zvezo sta potrdila šele novembra, ko je Ramirez na družbenem omrežju objavil njune skupne fotografije.

jessica alba danny ramirez miami romantični oddih izbranec igralka

Trump o Melaniinem filmu: V družini ni prostora za dve zvezdi

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Žmavc
23. 02. 2026 08.27
Aaaaaha. Tam je. Tolk da vem, da ne bom za dva kuhal danes.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ko se otrok duši: sekunde so ključne
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
Ko oče začuti ljubosumje do otrokove navezanosti na mamo
Ko oče začuti ljubosumje do otrokove navezanosti na mamo
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Ločujeta se po malo več kot treh letih zakona
Dnevni horoskop: Biki napredujejo do cilja, rake lovi preteklost
Dnevni horoskop: Biki napredujejo do cilja, rake lovi preteklost
Plašč v barvi, ki jo v tem trenutku obožujemo vse
Plašč v barvi, ki jo v tem trenutku obožujemo vse
Tragična usoda vplivnice, ki je umrla v 27. letu starosti
Tragična usoda vplivnice, ki je umrla v 27. letu starosti
vizita
Portal
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
Zgolj minuta na soncu je lahko usodna: zgodba ženske, ki živi kot 'vampirka'
Zgolj minuta na soncu je lahko usodna: zgodba ženske, ki živi kot 'vampirka'
Preprost pristop, s katerim lahko zmanjšate uživanje alkohola
Preprost pristop, s katerim lahko zmanjšate uživanje alkohola
Klementine in vitamini: koliko jih zaužiti za optimalno podporo imunskemu sistemu
Klementine in vitamini: koliko jih zaužiti za optimalno podporo imunskemu sistemu
cekin
Portal
Kako poteka 'off-market' prodaja luksuznih nepremičnin v Sloveniji?
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
moskisvet
Portal
Izvrstna golfistka navdušila na luksuzni večerji
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
dominvrt
Portal
Turški van: Redka mačka, ki obožuje vodo
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
okusno
Portal
Velika napaka, ki jo pogosto delamo pri hujšanju
Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu
Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Potnik
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543