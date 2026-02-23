Zaljubljena Jessica Alba z izbrancem pobegnila v Miami

Jessica Alba je že nekaj mesecev srečna v zvezi z 11 let mlajšim Dannyjem Ramirezom. Par si je nedavno privoščil romantični oddih v Miamiju, sovpadal pa je tudi z valentinovim, kar je bil dodatni razlog, da zaljubljenca nekaj časa preživita le drug z drugim.
44-letna zvezdnica filma Mesto greha je na družbenem omrežju delila več fotografij. Na eni od teh ji 33-letnik daje poljub na lice, na drugi pa drži napis Bi bila moja za valentinovo?'. Igralka je dodala tudi svoji fotografiji v kopalkah, na eni je pozirala pred ogledalom, druga pa je nastala na plaži.
Govorice o razmerju med Albo in Ramirezom so se prvič pojavile julija 2025, kmalu po tem, ko je igralka februarja po 16 letih zakona vložila zahtevo za ločitev od moža Casha Warrena, s katerim ima tri otroke. Zvezo sta potrdila šele novembra, ko je Ramirez na družbenem omrežju objavil njune skupne fotografije.
