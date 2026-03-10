Zaljubljena Jessica in Danny po Miamiju zdaj romantična še v Mehiki

Če kdo, potem Jessica Alba in Danny Ramirez dokazujeta, da je njuno življenje trenutno pravljica. Zaljubljenca zadnje čase ogromno časa namenjata drug drugemu in njuni skupni strasti – potovanjem. Po obisku vročega Miamija sta se zvezdnika zdaj odpravila v sončno Mehiko, kjer sta si privoščila ogled znamenitosti in kulinarično razvajanje.

Igralca, ki sta svojo ljubezen uradno potrdila lani poleti, utrinke s svojih potovanj rada delita s svetom. Tako je 33-letni igralec na Instagramu objavil fotografije, iz katerih je razvidno, da zelo uživata ob raziskovanju tujih krajev. Delil je nekaj fotografij iz muzejev, krožnike slastne hrane, seveda pa ni pozabil niti na nekaj simpatičnih utrinkov s svojo drago. Na nekaterih lepa 44-letnica pozira sama, na drugih pa se stiska v objem mladega igralca. Nekaj utrinkov s potovanja je delila tudi slavna igralka, ki je fotogalerijo komentirala z besedami: "Najboljši teden v enem mojih najljubših mest – poln trebuh, še polnejše srce."

