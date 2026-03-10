Naslovnica
Tuja scena

Zaljubljena Jessica in Danny po Miamiju zdaj romantična še v Mehiki

Mehika, 10. 03. 2026 12.06 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
K.A.
jessica alba in danny ramirez

Jessica Alba in Danny Ramirez več kot očitno živita v oblakih. Zaljubljenca, ki sta lani poleti svoje razmerje tudi javno potrdila, sta si februarja privoščila oddih v Miamiju, zdaj pa sta se odpravila raziskovat še lepote Mehike. Njune ljubezni oziroma uživanja v dvoje niso zamajale niti špekulacije o tem, da naj bi se srce lepe Jessice ogrelo za igralca ameriškega nogometa Joeja Burrowa.

Če kdo, potem Jessica Alba in Danny Ramirez dokazujeta, da je njuno življenje trenutno pravljica. Zaljubljenca zadnje čase ogromno časa namenjata drug drugemu in njuni skupni strasti – potovanjem. Po obisku vročega Miamija sta se zvezdnika zdaj odpravila v sončno Mehiko, kjer sta si privoščila ogled znamenitosti in kulinarično razvajanje.

Igralca, ki sta svojo ljubezen uradno potrdila lani poleti, utrinke s svojih potovanj rada delita s svetom. Tako je 33-letni igralec na Instagramu objavil fotografije, iz katerih je razvidno, da zelo uživata ob raziskovanju tujih krajev. Delil je nekaj fotografij iz muzejev, krožnike slastne hrane, seveda pa ni pozabil niti na nekaj simpatičnih utrinkov s svojo drago. Na nekaterih lepa 44-letnica pozira sama, na drugih pa se stiska v objem mladega igralca. Nekaj utrinkov s potovanja je delila tudi slavna igralka, ki je fotogalerijo komentirala z besedami: "Najboljši teden v enem mojih najljubših mest – poln trebuh, še polnejše srce."

Njunega ljubezenskega plamena očitno ne morejo pogasiti niti glasne govorice o tem, da naj bi se igralka nedavno dobila z igralcem ameriškega nogometa Joejem Burrowom. Po tem, ko so ju fotografi dobro razpoložena ujeli v eni od igralnic v Los Angelesu, so številni začeli glasno namigovati, da je prekinila razmerje z zvezdnikom filma Top Gun: Maverick in se odločila poskusiti srečo s športnikom. A več kot očitno je šlo samo za zlobne jezike, ki Jessici po ločitvi od Casha Warrena, s katerim je bila v zvezi dolgih 20 let, ne privoščijo sreče in namigujejo na to, da skače iz cveta na cvet.

Preberi še Jessica Alba potrdila, da sta se z možem razšla: Novo poglavje osebne rasti
