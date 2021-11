Zaljubljena J.Lo in Affleck nista mogla umakniti rok drug z drugega

Jennifer Lopez in Ben Affleck

Ben Affleck in Jennifer Lopez sta si minuli konec tedna privoščila romantični zmenek na Beverly Hillsu. Sodeč po novih posnetih fotografijah se nikakor nista mogla ločiti drug od drugega, saj sta se ves čas objemala. Potem ko sta zaljubljenca pojedla večerjo v restavraciji slavnega kuharja Wolfganga Pucka Spago, je 49-letni Affleck k sebi tesno privil in objel svojo izbranko J.Lo, da bi jo ogrel, medtem ko so sta čakala, da pripeljejo njun avtomobil.

Sodeč po posnetih fotografijah, je 52-letna pevka in igralka še kako cenila izbrančevo gesto, saj je v enem trenutku naslonila glavo na Affleckove prsi in zaprla oči. Kot kaže, je bil zanjo dan precej naporen in se je komaj še borila s spancem.

Slavna zaljubljenca sta za to priložnost nosila topla oblačila. Affleck je imel na sebi temno siv suknjič, Lopezova pa je bila videti zelo šik v svetlo rjavem plašču, ki ji je segel vse do gležnjev. Na prvi pogled lahko opazimo, da je Affleck v roki držal steklenico gazirane vode, medtem ko je objel svojo drago.

Zvezdnika sta zadnje dni izkoristila in preživela več časa skupaj. J.Lo je namreč ravno prejšnji teden končala s snemanjem novega filma The Mother v zasneženi Kanadi ter zahvalni dan preživela s svojima otrokoma in Affleckom. Gre za prvi praznik, ki sta ga zaljubljenca slavila skupaj po njunem razhodu leta 2004.

"Jennifer se je vrnila v Los Angeles iz Vancouvra, da bi proslavila zahvalni dan s svojimi otroki in Benom," je o prazniku para povedal vir za People in dodal, da je Lopezova imela nekaj intenzivnih tednov na snemanju svojega prihajajočega trilerja Mati.

Vir je tudi razkril, da Affleck ni preživljal časa le z Lopezovo in njenima 13-letnima dvojčkoma Maxom in Emme, ampak tudi s svojo bivšo ženo Jennifer Garner in njunimi tremi otroki: 15-letno Violet, 12-letno Seraphino in 9-letnim Samuelom.