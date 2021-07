Zaljubljena J.Lo in Affleck z roko v roki na italijanskem otoku

Ameriška zvezdnica Jennifer Lopez in njen izbranec Ben Affleck sta se v okviru svojih počitnic po Evropi ustavila tudi na priljubljenem italijanskem otoku Capri, kjer seveda nista ostala neopažena. Z roko v roki sta se sprehajala po ulicah, paparaci pa so v objektiv ujeli tudi njune zaljubljene poglede in objeme.

J.Lo in Ben Affleck uživata na Capriju.

Jennifer Lopez in njen izbranec Ben Affleck uživata na Capriju. Zanimivo je, da se je ameriška zvezdnica na priljubljeni italijanski otok vrnila, potem ko ga je leta 2018 obiskala s takratnim izbrancem in nekdanjim zaročencem Alexom Rodriguezom. Kot kaže, je ameriška zvezdnica več kot navdušena nad dih jemajočimi italijanskimi lepotami, skalnatimi obalami in kulinariko, ki jo ponuja šarmantno otoško istoimensko mestece Capri. 52-letnico in štiri leta mlajšega igralca so na otoku hitro opazili in ju ujeli v objektiv, ko sta se držala za roke in klepetala z večjo skupino ljudi, ki slavni parček spremlja na potovanju. Med njimi sta tudi pevkin dolgoletni menedžer Benny Medina in fotografinja Ana Carballosa.

Naj omenimo, da zvezdnika nista ostala neopažena, pa čeprav je J.Lo nosila ogromen slamnati klobuk. Mimoidoči so na plano vlekli svoje pametne telefone in slavna zaljubljenca hiteli fotografirati. Ena temnopolta sopotnica z njune jahte je hitro pristopila do osebe in jo prosila, naj takoj preneha s snemanjem in naj spoštuje njuno zasebnost. Prizor z ulice pa je uspelo ujeti v objektiv drugi osebi, posnetek pa je hitro zaokrožil po Instagramu.

J.Lo in Affleck z morsko lepotico, katere vrednost ocenjujejo na 130 milijonov dolarjev, kar je več kot 110 milijonov evrov, plujeta že kakšen teden dni, minuli vikend pa sta v St. Tropezu praznovala pevkin 52. rojstni dan. Med njunim romantičnim pobegom jima paparaci neprestano dihajo za vrat. In njihov trud se tudi obrestuje, saj jim je uspelo posneti že kar nekaj romantičnih fotografij najbolj vročega para ta hip. Med drugim so Bena in Jen ujeli na palubi jahte v trenutku, ko sta si izmenjevala nežnosti in se poljubljala.

52-letna Jennifer Lopez je v družbi prijateljice pred dnevi zapustila luksuzno jahto in se sprehodila po ulicah mondenega Monaka, kjer je bila tarča paparacev. Ti so jo ujeli v objektiv v beli kratki obleki, svoj poletni videz je dopolnila s slamnatim klobukom, za potep po mestu pa je izbrala sandale. Največ pozornosti je pritegnila z izbranim nakitom, zlato ogrlico z velikimi tiskanimi črkami z napisom "BEN".