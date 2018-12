Zaljubljena Justin in Hailey: na vidiku dojenček?

Čas hitro beži in že je tu veseli december, za mnoge najlepši mesec v letu. December je čas, ko se je treba ustaviti in se zahvaliti za vse, kar imamo, pa naj bo to zdravje, družina, služba, ljubezen ... In prav to sta letos našlaJustin BieberinHailey Baldwin, ki sta si septembra obljubila večno zvestobo.

Slavna zaljubljenca so paparaci tokrat ujeli na ulicah Beverly Hillsa, kjer sta bila videti noro zaljubljena in presrečna. Bieber je svojo drago na ulici kar malo zavrtel in jo ves čas objemal, kar ji je, sodeč po njenem nasmehu, zelo ugajalo, nato pa sta zavila v bližnjo kavarno po kavo.