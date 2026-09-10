Zaljubljena Katie Holmes s fantom na newyorškem tednu mode

Katie Holmes in Jason Bard Yarmosky zveze ne skrivata več pred javnostjo. Par se je skupaj odpravil na newyorški teden mode, kjer so ju v objektive ujeli tudi fotografi. 47-letnica in umetnik sta se skozi park sprehodila z roko v roki, nato pa sta iz prve vrste opazovala modno revijo znamke Cult Gaia. Zvezdnica in osem let mlajši Yarmosky sta se v družbi manekenk Helene Christensen in Iman nastavila tudi fotografskim objektivom.

Katie Holmes s fantom Jasonom Bardom Yarmoskim in manekenkama Heleno Christensen ter Iman. FOTO: Profimedia

Yarmosky in Holmesova sta se julija skupaj udeležila projekcije filma Olivie Wilde, vir, ki je bil na dogodku, pa je za People takrat dejal, da sta "zelo prikupen par", ves čas pa sta se držala za roke. "Šepetal ji je v uho, ona pa se je smejala. Delovalo je, da sta zelo sproščena drug z drugim. Ves večer je bila nasmejana," je povedal vir.

Katie Holmes in Jason Bard Yarmosky na tednu mode v New Yorku. FOTO: Profimedia