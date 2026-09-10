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Tuja scena

Zaljubljena Katie Holmes s fantom na newyorškem tednu mode

New York, 10. 09. 2026 08.59 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Katie Holmes in Jason Bard Yarmosky

Katie Holmes ne skriva več, da je srečno zaljubljena. Zvezdnica serije Simpatije je pred kratkim na družbenem omrežju potrdila, da je v zvezi z umetnikom Jasonom Bardom Yarmoskim, zdaj pa sta se skupaj udeležila modne revije v sklopu tedna mode v New Yorku.

Katie Holmes in Jason Bard Yarmosky zveze ne skrivata več pred javnostjo. Par se je skupaj odpravil na newyorški teden mode, kjer so ju v objektive ujeli tudi fotografi. 47-letnica in umetnik sta se skozi park sprehodila z roko v roki, nato pa sta iz prve vrste opazovala modno revijo znamke Cult Gaia. Zvezdnica in osem let mlajši Yarmosky sta se v družbi manekenk Helene Christensen in Iman nastavila tudi fotografskim objektivom.

Katie Holmes s fantom Jasonom Bardom Yarmoskim in manekenkama Heleno Christensen ter Iman.
Katie Holmes s fantom Jasonom Bardom Yarmoskim in manekenkama Heleno Christensen ter Iman.
FOTO: Profimedia

Yarmosky in Holmesova sta se julija skupaj udeležila projekcije filma Olivie Wilde, vir, ki je bil na dogodku, pa je za People takrat dejal, da sta "zelo prikupen par", ves čas pa sta se držala za roke. "Šepetal ji je v uho, ona pa se je smejala. Delovalo je, da sta zelo sproščena drug z drugim. Ves večer je bila nasmejana," je povedal vir.

Katie Holmes in Jason Bard Yarmosky na tednu mode v New Yorku.
Katie Holmes in Jason Bard Yarmosky na tednu mode v New Yorku.
FOTO: Profimedia

Igralka in nekdanja žena Toma Cruisa je zvezo z umetnikom potrdila pred dnevi, ko mu je na družbenem omrežju čestitala za rojstni dan in zapisala, da je "najboljši med najboljšimi". Par je nato delil nekaj skupnih fotografij s počitnic v Italiji, kjer sta si ogledala tudi jezero Como.

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