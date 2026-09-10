Zaljubljena Katie Holmes s fantom na newyorškem tednu mode

Katie Holmes in Jason Bard Yarmosky zveze ne skrivata več pred javnostjo. Par se je skupaj odpravil na newyorški teden mode, kjer so ju v objektive ujeli tudi fotografi. 47-letnica in umetnik sta se skozi park sprehodila z roko v roki, nato pa sta iz prve vrste opazovala modno revijo znamke Cult Gaia. Zvezdnica in osem let mlajši Yarmosky sta se v družbi manekenk Helene Christensen in Iman nastavila tudi fotografskim objektivom.
Yarmosky in Holmesova sta se julija skupaj udeležila projekcije filma Olivie Wilde, vir, ki je bil na dogodku, pa je za People takrat dejal, da sta "zelo prikupen par", ves čas pa sta se držala za roke. "Šepetal ji je v uho, ona pa se je smejala. Delovalo je, da sta zelo sproščena drug z drugim. Ves večer je bila nasmejana," je povedal vir.
Igralka in nekdanja žena Toma Cruisa je zvezo z umetnikom potrdila pred dnevi, ko mu je na družbenem omrežju čestitala za rojstni dan in zapisala, da je "najboljši med najboljšimi". Par je nato delil nekaj skupnih fotografij s počitnic v Italiji, kjer sta si ogledala tudi jezero Como.
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