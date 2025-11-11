Zaljubljena Maja Šuput in sanjski Šime Elez skupaj v Dubaju

Pevka Maja Šuput in sanjski moški Hrvaške Šime Elez sta si že dlje časa naklonjena, svojega razmerja pa že nekaj časa ne skrivata več niti pred svojimi oboževalci. Zaljubljenca sta včeraj na družbenem omrežju delila številne fotografije s skupnega dopustovanja, pred kratkim sta se namreč odpravila v Dubaj. Na svežih fotografijah pozirata v kopalkah in se nastavljata sončnim žarkom na bazenu ene izmed prestižnih stolpnic.
Hrvaška glasbenica se je junija ločila od moža Nenada Tatarinova, s katerim ima sina Blooma, kmalu zatem pa ji je v videospotu za pesem Nisem ja za male stvari družbo delal 18 let mlajši udeleženec izjemno priljubljenega šova Sanjski moški Hrvaške. Vse od takrat se zdi, da sta nerazdružljiva, v preteklih mesecih sta skupaj praznovala tudi rojstna dneva, na Instagramu pa večkrat delila skupne fotografije.
