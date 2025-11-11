Svetli način
Zaljubljena Maja Šuput in sanjski Šime Elez skupaj v Dubaju

Dubaj, 11. 11. 2025 08.04 | Posodobljeno pred 48 minutami

Maja Šuput, ki se je junija ločila od očeta svojega otroka, Nenada Tatarinova, je našla srečo v objemu 18 let mlajšega sanjskega moškega Šimeta Eleza. Par svojim sledilcem večkrat ponudi vpogled v svoje romantično življenje in nič drugače ni niti tokrat, ko sta delila številne fotografije s skupnega oddiha v Združenih arabskih emiratih.

Pevka Maja Šuput in sanjski moški Hrvaške Šime Elez sta si že dlje časa naklonjena, svojega razmerja pa že nekaj časa ne skrivata več niti pred svojimi oboževalci. Zaljubljenca sta včeraj na družbenem omrežju delila številne fotografije s skupnega dopustovanja, pred kratkim sta se namreč odpravila v Dubaj. Na svežih fotografijah pozirata v kopalkah in se nastavljata sončnim žarkom na bazenu ene izmed prestižnih stolpnic.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hrvaška glasbenica se je junija ločila od moža Nenada Tatarinova, s katerim ima sina Blooma, kmalu zatem pa ji je v videospotu za pesem Nisem ja za male stvari družbo delal 18 let mlajši udeleženec izjemno priljubljenega šova Sanjski moški Hrvaške. Vse od takrat se zdi, da sta nerazdružljiva, v preteklih mesecih sta skupaj praznovala tudi rojstna dneva, na Instagramu pa večkrat delila skupne fotografije.

