Zaljubljena Maja Šuput in sanjski Šime Elez skupaj v Dubaju

Pevka Maja Šuput in sanjski moški Hrvaške Šime Elez sta si že dlje časa naklonjena, svojega razmerja pa že nekaj časa ne skrivata več niti pred svojimi oboževalci. Zaljubljenca sta včeraj na družbenem omrežju delila številne fotografije s skupnega dopustovanja, pred kratkim sta se namreč odpravila v Dubaj. Na svežih fotografijah pozirata v kopalkah in se nastavljata sončnim žarkom na bazenu ene izmed prestižnih stolpnic.