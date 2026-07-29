Zaljubljena Marqueza in njuni boljši polovici uživali na Menorki

Motociklistična sezona razreda moto GP bo še dolga, kdo bo osvojil naslov svetovnega prvaka, še vedno ostaja ključno vprašanje, zato je počitek pred nadaljevanjem sezone izjemnega pomena. Tega se zavedata tudi Marc in Alex Marquez, ki sta si nedavno privoščila dopust na Menorki.

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Na priljubljen španski otok sta dirkaška zvezdnika odpotovala s svojima dekletoma in prijatelji. Utrinke dopustovanja sta tako Marc kot tudi njegova Gemma Pinto delila na družbenih omrežjih, kjer sta razkrila, da se je družba veliko vozila s čolnom, se preizkušala v kajtanju in uživala v romantičnih trenutkih v dvoje.

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Po objavah sodeč pa nobeden od dirkačev na počitnicah ni preveč počival, saj sta veliko kolesarila in s tem ohranjala kondicijo za nadaljevanje sezone. Zaljubljena Marqueza sta na Instagramu delila tudi nekaj fotografij, na katerih sta brez sramu pokazala, kako rada imata svoji dekleti. Tako Marcova izbranka kot tudi Alexova Gabriela Guzman sta bili na počitnicah deležni občudujočih pogledov, toplih objemov in strastnih poljubov.