Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Zaljubljena Marqueza in njuni boljši polovici uživali na Menorki

Menorka, 29. 07. 2026 08.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
marc marquez

Poletni premor pred nadaljevanjem sezone razreda moto GP sta brata Marquez izkoristila za skupen oddih na Menorkci. Marc in Alex sta skupaj s prijatelji in njunima dekletoma Gemmo in Gabrielo odpotovala na otok, ki ponuja kristalno čisto morje in številne vodne aktivnosti. Družba je tako veliko časa preživela na čolnu, predajali pa so se tudi romantičnim trenutkom.

Motociklistična sezona razreda moto GP bo še dolga, kdo bo osvojil naslov svetovnega prvaka, še vedno ostaja ključno vprašanje, zato je počitek pred nadaljevanjem sezone izjemnega pomena. Tega se zavedata tudi Marc in Alex Marquez, ki sta si nedavno privoščila dopust na Menorki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na priljubljen španski otok sta dirkaška zvezdnika odpotovala s svojima dekletoma in prijatelji. Utrinke dopustovanja sta tako Marc kot tudi njegova Gemma Pinto delila na družbenih omrežjih, kjer sta razkrila, da se je družba veliko vozila s čolnom, se preizkušala v kajtanju in uživala v romantičnih trenutkih v dvoje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po objavah sodeč pa nobeden od dirkačev na počitnicah ni preveč počival, saj sta veliko kolesarila in s tem ohranjala kondicijo za nadaljevanje sezone. Zaljubljena Marqueza sta na Instagramu delila tudi nekaj fotografij, na katerih sta brez sramu pokazala, kako rada imata svoji dekleti. Tako Marcova izbranka kot tudi Alexova Gabriela Guzman sta bili na počitnicah deležni občudujočih pogledov, toplih objemov in strastnih poljubov.

Dirkače razreda moto GP naslednja preizkušnja čaka v Veliki Britaniji, in sicer bosta dirki na sporedu v soboto, 8., in nedeljo, 9. avgusta. Spremljali jih boste lahko na Kanalu A in VOYO.

marc marquez alex marquez počitnice menorca ljubezen

'Zakon med Lopezovo in Affleckom je bila marketinška poteza'

24ur.com Jorge Martin pred dirko v Aragoniji užival na oddihu z dekletom
24ur.com Sveže poročena Diletta Leotta in Loris Karius uživata na luksuzni jahti
Zadovoljna.si Ujet na jahti s 26 let mlajšo ob španski obali
Zadovoljna.si Nova ljubezen v Toskani: po ločitvi uživa z 12 let mlajšim
24ur.com Ronaldo z ženo užival na poletnih počitnicah v Španiji
Moskisvet.com Slavni nogometaš uživa na jahti s 14 let mlajšo manekenko
24ur.com Lepa Brena z družino uživa na novi luksuzni jahti
Priporoča
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Rodila je svojo vnukinjo: pet let pozneje razkriva, kakšen odnos imata danes
Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Kaj povzroča mravljinčenje med nosečnostjo in kako ga preprečiti
Dojenček in pasji poljubi: kdaj reči ne in kako postaviti meje?
Dojenček in pasji poljubi: kdaj reči ne in kako postaviti meje?
Slovenska deklica premagala konkurenco z vsega sveta
Slovenska deklica premagala konkurenco z vsega sveta
zadovoljna
Portal
Tako lepo poročno obleko je izbrala za svoj veliki dan
Dnevni horoskop: Eno znamenje danes čaka nov začetek
Dnevni horoskop: Eno znamenje danes čaka nov začetek
Poletne obleke, ki ne kažejo potnih madežev
Poletne obleke, ki ne kažejo potnih madežev
Pričeske, ki so idealne za spanje in ne lomijo las
Pričeske, ki so idealne za spanje in ne lomijo las
vizita
Portal
Imate pogosto napihnjen trebuh? Krivci so lahko tudi stvari, na katere sploh ne pomislite
Zakaj se ponoči pojavijo boleči krči v mečih in kako jih preprečiti
Zakaj se ponoči pojavijo boleči krči v mečih in kako jih preprečiti
Zakaj je nevarnost za možgansko kap največja zjutraj?
Zakaj je nevarnost za možgansko kap največja zjutraj?
Katera krema za sončenje je prava za vaš tip kože?
Katera krema za sončenje je prava za vaš tip kože?
cekin
Portal
Srednji razred ne kupuje več kot nekoč: novo pravilo osvaja potrošnike
Šefovski stolček izgublja sijaj: mladi ga vse pogosteje zavrnejo
Šefovski stolček izgublja sijaj: mladi ga vse pogosteje zavrnejo
Hiša z milijonskim razgledom, ki je nihče noče kupiti
Hiša z milijonskim razgledom, ki je nihče noče kupiti
Zamudila že prvi in drugi delovni dan, nato je sledil šok: 'Nisi več zaposlena'
Zamudila že prvi in drugi delovni dan, nato je sledil šok: 'Nisi več zaposlena'
moskisvet
Portal
Zadržujete veliko potrebo? To se v vašem telesu zgodi, ko predolgo čakate
Umor, ki je pretresel Hollywood in spremenil Ameriko
Umor, ki je pretresel Hollywood in spremenil Ameriko
Elton John prisega na presenetljivo preprost sendvič: bi ga poskusili tudi vi?
Elton John prisega na presenetljivo preprost sendvič: bi ga poskusili tudi vi?
Dinozavre je pokopal eden najredkejših asteroidov v Osončju
Dinozavre je pokopal eden najredkejših asteroidov v Osončju
dominvrt
Portal
Preden spet prižgete klimo, naredite to: dom bo ostal hladnejši tudi v vročini
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Vijolično bogastvo z vrta: Zdaj je pravi čas za žetev sivke
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
Ena preprosta vrtna rešitev, ki lahko reši ptice v poletni vročini
Znaki, da je čas, da kumare odstranite z vrta
Znaki, da je čas, da kumare odstranite z vrta
okusno
Portal
Imate češnjeve paradižnike? Iz njih pripravite namaz, ki izgine v trenutku
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Kaj jesti med vročinskim valom? 7 lahkih kosil, ki ne obremenijo telesa
Zdrav poletni zajtrk, ki ga lahko pripravite tudi vnaprej
Zdrav poletni zajtrk, ki ga lahko pripravite tudi vnaprej
Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja
Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja
voyo
Portal
Pobesneli Max 3
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
IQ 160
IQ 160
V dvoje
V dvoje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820