Zaljubljena Mila Kunis in Ashton Kutcher na koncertu pela in plesala

Igralca Mila Kunis in Ashton Kutcher, ki sta pred kratkim obeležila deseto obletnico poroke, sta si vzela večer zase. Obiskala sta namreč koncert skupine Backstreet Boys, kjer sta pela in plesala na ritme njihovih največjih uspešnic. Po besedah uporabnika, ki je posnetek njunega plesa objavil na Instagramu, sta zvezdnika "ukradla pozornost" obiskovalk in obiskovalcev.

Koncert priljubljene glasbene skupine Backstreet Boys v Los Angelesu je privabil številna znana imena. Poleg slovenskega košarkarskega asa Luke Dončića in njegovih soigralcev, ki so uživali na koncertu, so po spletu zakrožili tudi posnetki igralcev Mile Kunis in Ashtona Kutcherja, ki sta plesala na ritme njihovih skladb.

Na posnetku, objavljenem na Instagramu, je opaziti, kako par pleše na največjo uspešnico skupine I want it that way. "Ne glede na razdaljo želim, da veš, da si globoko v meni moj ogenj," je zapela igralka, obrnjena proti možu. Zatem se je par objel in skoraj poljubil. Uporabnik, ki je objavil posnetek, je pod njim zapisal, da sta zvezdnika s predstavo "ukradla pozornost" občinstva.