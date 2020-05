Zaljubljena Paris Hilton z izbrancem uživala na plaži

Ko si srečno zaljubljen, želiš na ves čas zakričati in s celim svetom deliti svojo srečo. In prav tako se verjetno počutita ameriška zvezdnica Paris Hilton in Carter Reum, ki svojih čustev v javnosti nič več ne skrivata. Tokrat sta se v času svetovne zdravstvene krize odpravila na peščeno malibujsko plažo, kjer sta se vozila z električnimi kolesi ter se pri tem neizmerno zabavala. Zaljubljenca sta lep sončen dan preživela skupaj in bila sta videti srečna, saj sta se drug k drugemu stiskala in si delila poljube.