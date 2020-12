Zaljubljena Priyanka in Nick uživata v prazničnem vzdušju

Nick Jonas in Priyanka Chopra Jonas sta že postavila praznično drevesce.

"Ta dva …" je kratko in jedrnato zapisala pod ljubko družinsko fotografijo, ob kateri se je raznežila. Priložnost je izkoristila tudi za to, da se je zahvalila za 'čudoviti' pasji plašček znamke Moncler, ki ga je nosil njen hišni ljubljenček.

Priyanka Chopra je z oboževalci in sledilci na Instagramu, ki jih ima več kot 59 milijonov, delila romantično fotografijo, na kateri objema svojega 10 let mlajšega moža Nicka Jonasa .

Na družinski fotografiji s praznično tematiko pa sta manjkala še dva njuna hišna ljubljenčka, in sicer eno leto stari psiček Gino pasme nemški ovčar, ki ga je Nick dobil malo pred njuno prvo obletnico poroke, in Panda, ki sta ga pred meseci vzela iz kalifornijskega zavetišča.

Svoj dom sta že okrasila z razkošnim božično-novoletnim drevescem, na katerem se bohotijo različni okraski, napeljala pa sta tudi praznične luči. Pod smrečico pa so se že začela kopičiti darila.

Nekdanja miss sveta Priyanka Chopra in glasbenik Nick Jonas sta imela pred dvema letoma pravljično indijsko poroko, s katero sta okronala svojo ljubezen. Zaljubljenca nista predolgo razmišljala o sklenitvi zakonske zveze – že nekaj mesecev po tem, ko sta bila na prvem zmenku, sta začutila, da je 'to to'.