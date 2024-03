Zaljubljena Taylor in Travis uživala na Bahamih

Taylor Swift in Travis Kelce sta se mudila na romantičnem oddihu na Bahamih. Na fotografijah, ki so se razširile po spletu, je moč videti, kako sta uživala na plaži in v vodi, kjer ni manjkalo poljubov in objemov. Čeprav sta sedaj že na domačih tleh, se romantika ni končala. Opazili so ju namreč med zmenkom v priljubljeni restavraciji v Malibuju.