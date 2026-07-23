Zaljubljena v Miamiju: Kylian Mbappe in igralka vse manj skrivata razmerje

Po koncu napornega svetovnega prvenstva si je francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappé privoščil oddih – v družbi španske igralke Ester Expósito . Zvezdnika so v Miamiju večkrat ujeli v družbi 25-letne Ester - zgovorno držeč se za roke in nasmejano. Posnetki njunega druženja so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih in še dodatno podžgali govorice o njunem razmerju.

Njuno domnevno ljubezensko razmerje sicer ni popolno presenečenje. Govorice o romanci so se pojavile že pred meseci, ko so ju večkrat opazili skupaj, njuna povezava pa je v času svetovnega prvenstva še posebej pritegnila pozornost. Expósito se je prvič pojavila tudi na eni od tekem francoske reprezentance, kjer je podprla Mbappéja.

Govorice dodatno podžgal tudi Instagram zapis

Nogometaš je zanimanje javnosti še povečal, ko je med svetovnim prvenstvom na Instagramu za zelo kratek čas objavil fotografijo Ester v njegovem reprezentančnem dresu. Objavo je kmalu izbrisal, a so jo oboževalci medtem že opazili in shranili. Mnogi so potezo razumeli kot prvo večjo javno potrditev njune zveze.

Mbappé se je sicer s francosko reprezentanco na letošnjem prvenstvu poslovil v polfinalu, nato pa v tekmi za tretje mesto izgubil proti Angliji. Kljub razočaranju na igrišču pa je imel 27-letni napadalec tudi osebne razloge za zadovoljstvo – turnir je zaključil kot eden najbolj izpostavljenih igralcev, njegovo zasebno življenje pa je medtem postalo ena najbolj spremljanih zgodb prvenstva. Z Ester sta si finalno tekmo med Španijo in Argentino tudi ogledala skupaj - posnetek je na družbenih omrežjih viralen.