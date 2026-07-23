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Tuja scena

Zaljubljena v Miamiju: Kylian Mbappe in igralka vse manj skrivata razmerje

Miami, 23. 07. 2026 12.02 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
A. J.
Kylian Mbappe in punca

Govorico o domnevni partnerki nogometnega zvezdnika Kyliana Mbappeja so še podžgale fotografije, ki te dni krožijo na družbenih omrežjih. Na njih sta španska igralka in Mbappe videti zaljubljena sredi Miamija - držeč se za roke. Javnost ugiba, je skrivalnic naposled konec?

Po koncu napornega svetovnega prvenstva si je francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappé privoščil oddih – v družbi španske igralke Ester Expósito. Zvezdnika so v Miamiju večkrat ujeli v družbi 25-letne Ester - zgovorno držeč se za roke in nasmejano. Posnetki njunega druženja so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih in še dodatno podžgali govorice o njunem razmerju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njuno domnevno ljubezensko razmerje sicer ni popolno presenečenje. Govorice o romanci so se pojavile že pred meseci, ko so ju večkrat opazili skupaj, njuna povezava pa je v času svetovnega prvenstva še posebej pritegnila pozornost. Expósito se je prvič pojavila tudi na eni od tekem francoske reprezentance, kjer je podprla Mbappéja.

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Govorice dodatno podžgal tudi Instagram zapis

Nogometaš je zanimanje javnosti še povečal, ko je med svetovnim prvenstvom na Instagramu za zelo kratek čas objavil fotografijo Ester v njegovem reprezentančnem dresu. Objavo je kmalu izbrisal, a so jo oboževalci medtem že opazili in shranili. Mnogi so potezo razumeli kot prvo večjo javno potrditev njune zveze.

Mbappé se je sicer s francosko reprezentanco na letošnjem prvenstvu poslovil v polfinalu, nato pa v tekmi za tretje mesto izgubil proti Angliji. Kljub razočaranju na igrišču pa je imel 27-letni napadalec tudi osebne razloge za zadovoljstvo – turnir je zaključil kot eden najbolj izpostavljenih igralcev, njegovo zasebno življenje pa je medtem postalo ena najbolj spremljanih zgodb prvenstva. Z Ester sta si finalno tekmo med Španijo in Argentino tudi ogledala skupaj - posnetek je na družbenih omrežjih viralen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ester Expósito je ena najbolj prepoznavnih mladih španskih igralk. Svetovno slavo je dosegla z vlogo Carle Rosón v seriji Elite, pozneje pa je nastopila še v številnih španskih filmskih in televizijskih projektih.

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KOMENTARJI4

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štajerski janezek
23. 07. 2026 13.10
Kaj te vem... ni mi preveč simpatična... Verjamem, da bi lahko imel boljšo...
Odgovori
0 0
dober dan
23. 07. 2026 13.05
Si predstavljas da gres z enim tipom ki ma iq pod 80
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1908566
23. 07. 2026 12.56
Zakaj ne vidimo nikoli obratno, da je belec s črnim dekletom.
Odgovori
+2
2 0
Finfer
23. 07. 2026 12.39
Koliko ji plačuje na mesec da hodi za njim !!
Odgovori
+3
3 0
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