Zaljubljenca Angelique Boyer in Sebastian Rulli znova skupaj

V telenoveli Vencer el pasado, pod katero se podpisuje Rosy Ocampo – na POP TV smo jo med drugim lahko videli v telenovelah Moč usode (La fuerza del destino) in S cukrčkom do sreče (Las tontas no van al cielo) – bomo spremljali zgodbo štirih žensk v različnih obdobjih življenja. Tema nove romantične zgodbe bodo digitalno linčanje in zlorabe na družbenih omrežjih ter njihov vpliv na življenje.

V glavnih vlogah bomo tako zopet videli preverjeni parček Sebastiana Rullija v vlogi Maura in Angelique Boyer v vlogi Renate, ki veljata za nekakšnega paradnega konja mehiške medijske hiše Televise. Da imata tako zasebno kot pred kamerami izjemno kemijo, sta dokazala že v telenovelah Tereza (Teresa), Vrtinec življenja (Lo que la vida me robó) in Sestrske vezi (Tres veces Ana).