Zaljubljenca 'uradna' tudi na Instagramu

Novica, da je Jenna Dewan na novo zaljubljena, je v javnost prišla tri tedne potem, ko je vir za People povedal, da je njen nekdanji mož Channing Tatum v razmerju z britansko pevko Jessie J. Igralka in plesalka je namreč v razmerju z igralcem Stevom Kazeejem, s 43-letnim igralcem sta se naprej nekaj mesecev le videvala, nato pa se je odločila njuno poznanstvo popeljati na višjo raven. In tako sta zdaj skupaj že sedem mesecev.

Oba zvezdnika pa sta sklenila, da svojega razmerja ne bosta obešala na velik zvon, tako so o njunem razmerju oboževalci izvedeli le preko fotografij, ki so jih posneli paparaci. Ujeli so ju med sprehodi, ko sta se držala za roke, ujeli so tudi njun trenutek poljubljanja. A igralca medijem nista želela dogovarjati na vprašanja o njuni ljubezni. Seveda je to pričakovano, ljubezen je bila mlada in krhka, zakaj se izpostavljati medijev, še posebno, ker ima Jenna iz prejšnjega zakona šestletno hčerko Everly Tatum.

Očitno pa je ljubezen dovolj trdna, da je čas za naslednjo stopničko - danes tako priljubljeno razodetje na družbenih omrežjih, katerega se poslužujejo tudi bogati in slavni. Tako je zvezdnica objavila njuno skupno fotografijo in oboževalci so navdušeni.