Zaljubljenega Donalda Trumpa mlajšega ujeli v objemu nove izbranke

Najstarejšega od otrok ameriškega predsednika Donalda Trumpa že nekaj časa videvajo v družbi znane Američanke Bettine Anderson. Donalda Trumpa mlajšega so tako pred dnevi z njo opazili na golf turnirju v Miamiju, kjer sta se skupaj udeležila koncerta, v objektive pa so ju ujeli tudi med objemanjem.

Donald Trump mlajši in Bettina Anderson sta na golf turnirju delovala zelo sproščeno. FOTO: Profimedia icon-expand

Čeprav zveze javno še nista potrdila, je Bettina Trumpa veliko objemala, vmes pa ga je tudi javno poljubila na lice. Par je deloval sproščeno, vzdušju primerno pa sta se tudi oblekla. 47-letnik je izbral modre hlače in belo polo majico, Bettina pa je nosila belo kratko krilo in ujemajoč brezrokavnik z zlatimi gumbi. Videz je dopolnila z rdečo kapo s šiltom, sončnimi očali in manjšo torbico.

Donald Trump mlajši in Bettina Anderson FOTO: Profimedia icon-expand

Se je Trump mlajši decembra razšel z zaročenko?

Donald Trump mlajši naj bi se v začetku decembra razšel z zaročenko Kimberly Guilfoyle, kmalu za tem pa so se začele širiti govorice, da je že v novi zvezi. Več mesecev pred tem so se pojavljala namigovanja, da je njegova zveza v težavah, mnogi pa so že takrat dejali, da je razhod le še vprašanje časa. "Don in Kimberly se zadnje leto nista razumela. Pogosto sta se v javnosti prepirala. Čeprav ni šlo za resno pričkanje, je bilo očitno, da nekaj ni v redu," je takrat za Page Six razkril vir.