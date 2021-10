Zaljubljeni Affleck J.Lo poljubil pred vsemi

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta se udeležila newyorške premiere filma Poslednji dvoboj, v katerem Affleck tudi nastopa. Zaljubljenca sta se sprehodila po rdeči preprogi, pred fotografi pa sta se požirala z očmi in jasno dala vedeti, da sta noro zaljubljena.

icon-expand Zaljubljena Ben Affleck in Jennifer Lopez na newyorški premieri filma FOTO: AP

Odkar sta Jennifer Lopez in Ben Affleck obudila svojo staro ljubezen, drug drugega podpirata pri posameznih projektih. In tokrat je J.Lo svojega izbranca spremljala na newyorški filmski premieri Poslednji dvoboj. Seveda so bile tudi tokrat vse oči uprte v slavna zaljubljenca, ki ju, kot kaže, pretirana pozornost medijev ni motila, ampak sta se pred kamerami celo sprostila in prepustila čustvom ter si ukradla trenutek zase.

icon-expand Fotografom je uspelo ujeti tudi njun poljub. FOTO: AP

52-letna Jennifer je za to priložnost izbrala dvodelno obleko, sestavljeno iz krila in kratkega topa, v katerem je pokazala zavidljive in izklesane trebušne mišice. Zvezdnica je na Instagramu objavila tudi dve fotografiji iz zakulisja premiere, ki ju je pospremila: "Čarobnost rdeče preproge." Ob tem je pokazala, kako izza stene opazuje svojega izbranca, medtem ko daje intervjuje.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

49-letni Affleck je prejšnji teden dejal, da živi dobro življenje, odkar je obnovil svoj ljubezenski odnos z Lopezovo."Zelo sem srečen. To je zelo srečno obdobje v mojem življenju. Življenje je dobro," je 49-letni igralec dejal za Extra TV. Utrinki s slavnostne premiere:

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right