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Zaljubljeni Brad Pitt z 29 let mlajšo izbranko na finalu OP ZDA

New York, 13. 09. 2026 15.15 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Brad Pitt in Ines de Ramon

Hollywoodski zvezdnik Brad Pitt se je z izbranko Ines de Ramon udeležil teniškega finala na odprtem prvenstvu v New Yorku. Z 29 let mlajšo oblikovalko nakita sta si ogledala obračun med Jeleno Ribakino in Arino Sabalenko. Njuna prisotnost je požela veliko pozornosti, filmski zvezdnik pa je z nasmehom na obrazu poziral za fotografije z oboževalci.

62-letni Brad Pitt in 33-letna Ines de Ramon sta še vedno srečno zaljubljena. Par, ki se sicer pred javnostjo ne skriva ves čas, a svoja pojavljanja vseeno skrbno načrtuje, se je udeležil ženskega finala na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku.

Pitt se je pred začetkom na tribuni družil in fotografiral z oboževalci, ki so bili navdušeni nad dejstvom, da sedijo v njegovi neposredni bližini. Med obračunom sta Brad in Ines z budnim očesom spremljala dogajanje na igrišču, našla pa sta tudi nekaj trenutkov za romantiko. 33-letnica se je v nekem trenutku naslonila na ramo svojega 29 let starejšega izbranca.

Spomnimo, Brada in Ines so začeli romantično povezovati novembra 2022, vse do julija 2024 pa sta se trudila zvezo skrivati. Takrat se je oblikovalka nakita tudi uradno ločila od igralca Paula Wesleyja.

Brad Pitt Ines de Ramon tenis tekma zveza

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