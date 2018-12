Zaljubljeni kavboj: Zaradi Gwen sem boljši človek

Gwen Stefani in Blake Shelton sta prepričana, da sta si usojena.

Glasbenika Gwen Stefani inBlake Shelton sta skupaj prišla poleti leta 2015, ko sta se srečala in povezala na snemanju ameriškega pevskega šova The Voice, kjer sta bila oba sodnika. Njemu je razpadel zakon z Mirando Lambert, njej pa z rockerjem Gavinom Rossdalom.

Gwen in Blake sta od prvega trenutka postala nerazdružljiva, čeprav se rada šalita, on meni, da je njun odnos precej globlji in da se veliko od nje nauči že samo s tem, da jo opazuje.

"Z Gwen nisva samo zaljubljena, to je nekaj, kar čutim, da nama je namenjeno. Več sem se od Gwen Stefani naučil kot človek in kako zrasti kot človek kot od kogar koli v življenju. Ona je vse, kar lahko pričakujete, da je lahko človek, to je Gwen," je zaljubljeno 'grulil' v ameriškem jutranjem šovu Today.

Podobno je Gwen pred dnevi izjavila, ko so jo vprašali, ali je on njen tisti 'pravi', pa je odvrnila: "Da, upam, da. Popolnoma nič ni pritiska glede poroke. Nekoč smo šli vsi skozi težke čase, potem pa si želiš najti nekoga, ki je tvoj najboljši prijatelj, na katerega se lahko zaneseš in mu zaupaš, greš skozi življenje. In skušaš biti v zdajšnjem trenutku kolikor lahko."

Stefanijeva se je od Rossdala uradno ločila leta 2016, po 14 letih zakona, Shelton pa je bil z Lambertovo poročen štiri leta, dokler se nista razšla poleti leta 2015.