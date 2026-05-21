Tuja scena

Zaljubljeni Marc Marquez svoji dragi voščil za 29. rojstni dan

Madrid, 21. 05. 2026 08.58

K.A.
Marc Marquez se te dni morda res ukvarja z okrevanjem po več operacijah, a kljub temu ima španski dirkač ob rehabilitaciji tudi več časa za svoje dekle. Njegova draga Gemma Pinto je tako nedavno praznovala 29. rojstni dan, zaljubljeni zvezdnik pa ji je seveda voščil tudi na družbenih omrežjih, kjer je objavil njune skupne fotografije.

Da je ljubezen gonilna sila sveta, je splošno znano, zvezdniki pa to zelo radi dokazujejo tudi z objavami na družbenih omrežjih. Nič drugačen ni niti Marc Marquez, ki se je z objavo fotografij in preprostim zapisom poklonil svoji dragi Gemmi Pinto ob njenem rojstnem dnevu.

"Vse najboljše za 29., draga moja! Rada te imam, zelo," je ob galeriji fotografij zapisal zaljubljeni dirkač, ki je izjemno vesel, da ima še posebej ob težkih trenutkih ob sebi svojo drago. Vplivnica je njegova velika podpornica in navijačica, ob strani pa mu stoji tudi pri okrevanju po številnih poškodbah.

Nedavno sta tako skupaj znova preživela nekaj dni v bolnišnici, kjer so Španca po padcu za VN Francije znova operirali. Na zadnji dirki za VN Katalonije, na kateri je nesrečno padel tudi njegov brat Alex Marquez, tako ni mogel dirkati, si je pa zato lahko vzel več časa za svoje dekle in njunega psička ter za praznovanje njenega rojstnega dne.

Kdaj se bosta brata Marquez vrnila na stezo, še ni jasno, morda pa bomo katerega od njiju lahko spremljali že na dirkah za VN Italije, ki bosta na sporedu 30. in 31. maja.

