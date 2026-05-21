Zaljubljeni Marc Marquez svoji dragi voščil za 29. rojstni dan

Da je ljubezen gonilna sila sveta, je splošno znano, zvezdniki pa to zelo radi dokazujejo tudi z objavami na družbenih omrežjih. Nič drugačen ni niti Marc Marquez, ki se je z objavo fotografij in preprostim zapisom poklonil svoji dragi Gemmi Pinto ob njenem rojstnem dnevu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Vse najboljše za 29., draga moja! Rada te imam, zelo," je ob galeriji fotografij zapisal zaljubljeni dirkač, ki je izjemno vesel, da ima še posebej ob težkih trenutkih ob sebi svojo drago. Vplivnica je njegova velika podpornica in navijačica, ob strani pa mu stoji tudi pri okrevanju po številnih poškodbah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Nedavno sta tako skupaj znova preživela nekaj dni v bolnišnici, kjer so Španca po padcu za VN Francije znova operirali. Na zadnji dirki za VN Katalonije, na kateri je nesrečno padel tudi njegov brat Alex Marquez, tako ni mogel dirkati, si je pa zato lahko vzel več časa za svoje dekle in njunega psička ter za praznovanje njenega rojstnega dne.