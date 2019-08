Zaljubljeni Novak Đoković z družino uživa v Španiji

Srbski teniški prvak Novak Đoković se je po zmagi na teniškem prvenstvu v Wimbledonu, kjer je v večurnem teniškem dvoboju na koncu premagal Rogerja Federja in tako osvojil že peti naslov na tem prvenstvu, odpravil na zaslužen dopust. Z družino je najprej užival na Korčuli, od koder je na družbenih omrežjih delil morske utrinke , zdaj pa se mudi v španski Marbelli.

32-letni Novak in njegova 33-letna žena Jelenasta si privoščila nekaj časa zase. Slavna zakonca sta uživala med sprehajanjem po peščeni plaži, fotografi so v objektiv ujeli njune zaljubljene poglede in izmenjavanje nežnosti. Novak je svoji izbranki na čelo pritisnil tudi nežen poljub.