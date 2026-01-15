Zaljubljeni sanjski Šime s svojo izbranko Majo Šuput uživa na Baliju

Sanjski moški Hrvaške Šime Elez, ki je po koncu sodelovanja v priljubljenem šovu osvojil srce priljubljene pevke Maje Šuput, se trenutno s svojo izbranko nahaja na rajskem Baliju. Zaljubljenca sta na družbeno omrežje objavila številne fotografije z oddiha, na katerem se jima je pridružil tudi pevkin sin Bloom, ki ga ima z nekdanjim možem Nenadom Tatarinovom.
Hrvaška glasbenica se je od svojega nekdanjega moža ločila lanskega junija, kmalu zatem pa ji je v videospotu za pesem Nisem ja za male stvari družbo delal sedanji partner Šime Elez. Vse od takrat se zdi, da sta nerazdružljiva, novembra sta prav tako pobegnila v tople kraje in se sončnim žarkom nastavljala v Dubaju.
Kljub številnim, ki so njuni zvezi naklonjeni in z veseljem spremljajo vsak njun korak, pa sta se partnerja v preteklem času soočala z mnogimi govoricami in opazkami. "En dan sva marketinški trik, naslednji dan sva partnerja, danes pa sem prebrala, da sva, ker naju že nekaj časa niso videli skupaj na Instagramu in v medijih, morda v krizi. No, ne vem," je o medijskem vrvežu okoli svojega ljubezenskega življenja povedala glasbenica, ki je od svojega izbranca starejša 18 let in priznala, da ne ve, kje tiči ravnovesje.
Na VOYO pa 26. januarja prihaja nova sezona priljubljenega resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške. Ljubezen bosta tokrat iskala 26-letni rokometaš in podjetnik iz Hrvaške Karlo ter 29-letni model iz Srbije Petar. Zanju se bosta borili tudi dve Slovenki, Nuša Šebjanič in Kaja Casar.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.