Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Zaljubljeni sanjski Šime s svojo izbranko Majo Šuput uživa na Baliju

Bali, 15. 01. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
E.K.
Šime Elez in Maja Šuput

Hrvaška pevka Maja Šuput in sanjski moški Šime Elez uživata na Baliju. Utrinke s priljubljenega otoka sta zaljubljenca, med katerima je kar 18 let razlike, delila tudi na družbenem omrežju, kjer sta objavila številne fotografije in posnetke. Na oddihu se jima je pridružil tudi zvezdničin sinček Bloom, ki ga ima z nekdanjim možem, od katerega se je ločila lanskega junija.

Nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške prihaja na VOYO 26. januarja. 

Sanjski moški Hrvaške Šime Elez, ki je po koncu sodelovanja v priljubljenem šovu osvojil srce priljubljene pevke Maje Šuput, se trenutno s svojo izbranko nahaja na rajskem Baliju. Zaljubljenca sta na družbeno omrežje objavila številne fotografije z oddiha, na katerem se jima je pridružil tudi pevkin sin Bloom, ki ga ima z nekdanjim možem Nenadom Tatarinovom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hrvaška glasbenica se je od svojega nekdanjega moža ločila lanskega junija, kmalu zatem pa ji je v videospotu za pesem Nisem ja za male stvari družbo delal sedanji partner Šime Elez. Vse od takrat se zdi, da sta nerazdružljiva, novembra sta prav tako pobegnila v tople kraje in se sončnim žarkom nastavljala v Dubaju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub številnim, ki so njuni zvezi naklonjeni in z veseljem spremljajo vsak njun korak, pa sta se partnerja v preteklem času soočala z mnogimi govoricami in opazkami. "En dan sva marketinški trik, naslednji dan sva partnerja, danes pa sem prebrala, da sva, ker naju že nekaj časa niso videli skupaj na Instagramu in v medijih, morda v krizi. No, ne vem," je o medijskem vrvežu okoli svojega ljubezenskega življenja povedala glasbenica, ki je od svojega izbranca starejša 18 let in priznala, da ne ve, kje tiči ravnovesje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na VOYO pa 26. januarja prihaja nova sezona priljubljenega resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške. Ljubezen bosta tokrat iskala 26-letni rokometaš in podjetnik iz Hrvaške Karlo ter 29-letni model iz Srbije Petar. Zanju se bosta borili tudi dve Slovenki, Nuša Šebjanič in Kaja Casar.

Preberi še Zima bo kmalu postala vroča – prihaja Sanjski moški Hrvaške
Šime Elez Maja Šuput Sanjski moški hrvaške počitnice zveza

Snoop Dogg ponosno: Dončić med najbolj slavnimi imeni v njegovem imeniku

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • kovček
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slash
15. 01. 2026 08.34
Mama mia !
Odgovori
+1
1 0
mamma mia
15. 01. 2026 08.33
Kaj to jim tudi fotografa s sabo pošljete,da vam ekskluzivne fotke pošilja?
Odgovori
+1
1 0
kala 09
15. 01. 2026 08.31
Blagor njemu.
Odgovori
+1
1 0
natas999
15. 01. 2026 08.28
kaj ima to veze zs šerifom??
Odgovori
+1
1 0
strupzdravilo
15. 01. 2026 08.23
zdaj so na vrsti moški; trend se je/bo obrnil, mlajši moški si poišče preskrbljeno starejšo starko
Odgovori
+1
1 0
2fast4
15. 01. 2026 08.20
A sta sla na kebab pol...
Odgovori
+1
1 0
Gutenberg
15. 01. 2026 08.08
Oddih od česa?
Odgovori
+0
1 1
4krogci
15. 01. 2026 08.07
Se lepo pozna 18let razlike…je mogla uzet se prjatlco zravn da jinpomaga!
Odgovori
+0
2 2
Duh8
15. 01. 2026 08.07
Sta k mama in sin
Odgovori
-2
0 2
ptuj.si
15. 01. 2026 08.01
Čakaj, zakaj moramo mi to izvedeti???
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Je varno, da otrok jé sneg?
Od poroda do svetovnega vrha: izjemen povratek športnice
Od poroda do svetovnega vrha: izjemen povratek športnice
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
Greenfeeding: dojenje koristi dojenčku, mamici in planetu
Tri leta po smrti hčerke – Priscilla Presley obujala spomine
Tri leta po smrti hčerke – Priscilla Presley obujala spomine
zadovoljna
Portal
Princesin mož umrl pri 85 letih
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, dvojčki skrbijo zase
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, dvojčki skrbijo zase
Plašč, ki izstopa letošnjo zimo
Plašč, ki izstopa letošnjo zimo
Te destinacije preprosto morate obiskati
Te destinacije preprosto morate obiskati
vizita
Portal
Bolezen, ki ne boli
Napaka, ki uniči vse
Napaka, ki uniči vse
Tihi sovražnik želodca, ki lahko dolgo boli, dokler ne postane nevaren
Tihi sovražnik želodca, ki lahko dolgo boli, dokler ne postane nevaren
Že 10-minutna vadba lahko sproži protirakave signale v telesu
Že 10-minutna vadba lahko sproži protirakave signale v telesu
cekin
Portal
Do 200 evrov za dve uri dela: odkrijte skriti potencial čiščenja!
Najbogatejši kuhar na svetu je vreden več kot Jamie Oliver in Gordon Ramsay skupaj
Najbogatejši kuhar na svetu je vreden več kot Jamie Oliver in Gordon Ramsay skupaj
Ameriški milijarderji vlagajo v Grenlandijo: poslovne in politične vezi
Ameriški milijarderji vlagajo v Grenlandijo: poslovne in politične vezi
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
Ali varčevanje za pokoj še ima smisel?
moskisvet
Portal
Vrača se Franc – upokojenec, s katerim ni šale!
Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini
Znanstvenikom je to uspelo prvič v zgodovini
To je avto leta 2026
To je avto leta 2026
Larina izbira: Kje je danes lepa Leila?
Larina izbira: Kje je danes lepa Leila?
dominvrt
Portal
To je kuhinja Luke Modrića
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Vsi norijo za odprtimi policami Michelle Pfeiffer
Zakaj je zima najboljši čas za razmislek o vrtu
Zakaj je zima najboljši čas za razmislek o vrtu
5 najlepših in nezahtevnih sobnih rastlin
5 najlepših in nezahtevnih sobnih rastlin
okusno
Portal
Slastno kosilo iz pečice
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
Stara sladica iz petih sestavin, ki jo obožujejo vsi
voyo
Portal
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
UEFA Futsal EURO 2026
UEFA Futsal EURO 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450