Zaljubljeni sanjski Šime s svojo izbranko Majo Šuput uživa na Baliju

Nova sezona Sanjskega moškega Hrvaške prihaja na VOYO 26. januarja.

Sanjski moški Hrvaške Šime Elez, ki je po koncu sodelovanja v priljubljenem šovu osvojil srce priljubljene pevke Maje Šuput, se trenutno s svojo izbranko nahaja na rajskem Baliju. Zaljubljenca sta na družbeno omrežje objavila številne fotografije z oddiha, na katerem se jima je pridružil tudi pevkin sin Bloom, ki ga ima z nekdanjim možem Nenadom Tatarinovom.

Hrvaška glasbenica se je od svojega nekdanjega moža ločila lanskega junija, kmalu zatem pa ji je v videospotu za pesem Nisem ja za male stvari družbo delal sedanji partner Šime Elez. Vse od takrat se zdi, da sta nerazdružljiva, novembra sta prav tako pobegnila v tople kraje in se sončnim žarkom nastavljala v Dubaju.

Kljub številnim, ki so njuni zvezi naklonjeni in z veseljem spremljajo vsak njun korak, pa sta se partnerja v preteklem času soočala z mnogimi govoricami in opazkami. "En dan sva marketinški trik, naslednji dan sva partnerja, danes pa sem prebrala, da sva, ker naju že nekaj časa niso videli skupaj na Instagramu in v medijih, morda v krizi. No, ne vem," je o medijskem vrvežu okoli svojega ljubezenskega življenja povedala glasbenica, ki je od svojega izbranca starejša 18 let in priznala, da ne ve, kje tiči ravnovesje.

