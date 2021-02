Žalost v Novem Sadu: Oboževalci Balaševiću prižgali sveče

Po žalostni novici, da je v 68. letu starosti umrl legendarni Đorđe Balašević, so se številni oboževalci v Novem Sadu in Zagrebu podali na ulice, kjer so se poklonili pokojnemu umetniku. Gruče oboževalcev je opazovala tudi njegova žena Olivera Balašević. Nocoj sledi tudi slovo od pevca v Mariboru, kjer je nekaj časa tudi živel.

Ulica Jovana Cvijića v Novem Sadu, kjer je živel pokojni kantavtor Đorđe Balašević, je polna sveč, pisem in cvetja, s katerimi se oboževalci poslavljajo od legendarnega glasbenika. Ulica je sicer marsikomu znana po verzih iz pesmi Neki novi klinci, zdaj pa so jo številni oboževalci poimenovali ulica tišine in žalosti. Glasbenik namreč nikoli ni zapustil svojega rojstnega kraja, Novega Sada, iz katerega je črpal navdih in na katerega je bil izjemno ponosen. Oboževalci so se med drugim zbrali tudi na Trgu svobode, kjer so odmevale njegove pesmi. Mestna hiša ovita v temo, ljudje pa so prižigali sveče in polagali cvetje okoli spomenika Svetozarja Miletića.

"Živel bo večno. Edino, kar lahko zdaj naredimo, je, da zapojemo njegove pesmi in se ga spominjamo. Tako bo za vedno ostal živ," je povedal eden od njegovih sosedov, ki je takoj po razglasitvi žalostne novice začel opazovati gruče ljudi na ulici. Po poročanju hrvaških medijev je na oknu slonela tudi žena kantavtorja Olivera Balašević, ki je ganjena nad množico ljudi, ki se na svoj način poslavljajo od legende. Ob spominu na pokojnega moža je povedala: "Đole je zadnjih nekaj let dneve preživljal v hiši. Tam je rad preživljal čas, pil kavo in se družil z družino in prijatelji."

Od pevca so se poslovili tudi v Zagrebu, saj je novica pretresla vso regijo. Oboževalci so na zagrebški ulici peli njegove pesmi in prižgali sveče. Po poročanju Maribor24 pa naj bi se nocoj od legendarnega pevca poslovili tudi v Mariboru, kjer bodo ob 19. uri pri Vodnem stolpu na Lentu prižgali sveče v njegov spomin. Đorđe je namreč oboževal Maribor, kjer je med vojno našel zatočiše. Maribor je tako leta 2016 med svojim desetim nastopom na Lentu opisal kot svoj drugi rojstni kraj. Po pisanju srbske tiskovne agencije Tanjug je sožalje Balaševićevi družini izrazila srbska premierka Ana Brnabić. "Balaševiću veliko dolgujemo. Njegove pesmi si bomo zapomnili za vedno, saj umetnost ni časovno omejena in ne pozna meja."Na Instagramu se je od Balaševića poslovil tudi župan Novega Sada Miloš Vučević. "Novi Sad se te bo vedno spominjal," je zapisal.

Od glasbenika se je na Twitterju poslovil makedonski premier Zoran Zaev. Objavil je Balaševićevo pesem Sedam osmina in ob njej zapisal: "Balkan nocoj žaluje za Balaševićem. A odšel je le fizično, njegov duh je tako velik, da nikoli ne bo zbledel ali bil pozabljen." Dodal je, da je Balaševićeva zapuščina velika. Pevec Zdravko Čolić je Balaševićevo smrt opisal kot nenadomestljivo izgubo za kulturno in javno življenje celotne regije ter za vse občudovalce Balaševićeve glasbe v svetu. Novica o Balaševićevi smrti ga je presenetila."Za tako velikega človeka in umetnika mislite, da vas ne bo nikoli zapustil. Odšel je veliki pesnik in moj veliki prijatelj, za njim je ostala velika praznina," je dodal. Pred kratkim je bil Đorđe hospitaliziran po desetdnevni pljučnici, zaradi katere se je zdravil na domu. Pozneje so ga sprejeli na infekcijsko kliniko, vendar se mu zdravstveno stanje ni izboljšalo. Po nekaterih informacijah naj bi se legendarni pevec okužil z novim koronavirusom. Priljubljeni novosadski kantavtor je umrl v 68. letu starosti. Več o samem pogrebu še ni znano, dan glasbenikovega pogreba bodo razglasili za dan žalovanja.