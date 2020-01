Žalostna Ellen: težko slovo od mačke

Ellen DeGeneres žaluje zaradi izgube enega od svojih hišnih ljubljenčkov. Zvezdnica je žalostno novico naznanila na družbenih omrežjih, kjer je zapisala: "Danes smo se morali posloviti od Charlie. Bila je čudovita mačka in dala nam je toliko ljubezni." In ob tem objavila dve fotografiji, na kateri s svojo mačjo prijateljico uživata na ležalniku na domači terasi. Na prvi fotografiji si Ellen in Charlie zreta iz oči v oči, na drugi pa zreta proti obzorju.

61-letna priljubljena komedijantka, voditeljica in ljubiteljica živali je še zapisala: "To je bila zame ena najtežjih odločitev, vendar sem vesela, da smo ji olajšali trpljenje."

Za People je Ellen pred časom dejala, da je Charlie rešila, ko je bila ta že odrasla mačka. "Charlie ima pasjo osebnost. Mora biti v prostoru, kjer so ljudje in hodi za teboj iz sobe v sobo," je leta 2009 povedala za People. Ellen je izguba mačke zelo prizadela, saj je imela Charlie posebno mesto v njenem srcu.

"Imam tri pse (Wolf, Augie in Kid) in tri mačke (Charlie, George in Chairman). Povedala bi vam več o njih, toda tako kot vsak zvezdniški starš se mi zdi pomembno, da jih ne izpostavljam v medijih. Ali imam najljubšega hišnega ljubljenčka? Na to nikakor ne bi mogla odgovoriti! Charlie je," je pred leti dejala Ellen.

Ellen in njena žena Portia de Rossi, ki sta lani praznovali 11. obletnico poroke, sta septembra lani odprli vrata svojega doma ter posvojili psička Mrs. Wallis Browning, krajše Wallis, pasme pudelj.