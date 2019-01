Žalostna, ker je morala zapustiti družino

Ruby Rose je 32-letna avstralska igralka in manekenka, ki je pozornost pritegnila s svojim videzom, tako zaradi androgenega videza kot tudi zaradi številnih tetovaž, ki krasijo njeno telo. Svojo kariero je začela v manekenskih vodah, nato pa jo je zamikalo igranje. Širšo pozornost pa je pritegnila z vlogo zapornice Stelle Carlin v izredno priljubljeni seriji Oranžna je nova črna.

Nato je zajadrala v Hollywood, in zaigrala v filmih, kot soJohn Wick: Chapter 2, Pitch Perfect 3 in XXX:reaktiviran, kjer je v akcijskem filmu, polnem adrenalina, zaigrala skupaj z Vinom Dieslom in Samuelom L. Jacksonom. "Na njen prvi dan snemanja neverjetna Ruby Rose igra Adele. Je prava pošast," je bil na snemanju nanjo ponosen akcijski filmski igralec Vin Diesel.

Zdaj pa se počasi pripravlja na snemanje serije, kjer bo imela glavno vlogo, zaigrala pa bo kar znamenito Catwoman. Decembra je stopila ob bok likov, kot soSupergirl, Puščicain The Flash, serija Catwoman pa naj bi na televizijske zaslone prišla konec tega leta ali v začetku naslednjega.

Ruby, ki je v novem letu zamenjala tudi barvo las, je tako polna elana in kakor je zapisala na Instagramu, je pripravljena na nove izzive. Kar pa ima tudi malce grenek priokus, kajti zaradi snemanja se mora vrniti v ZDA in za seboj pustiti družino in prijatelje.