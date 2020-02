Žalostna Sofia Vergara se po 11 letih poslavlja od svojega lika

Z emmyjem nagrajena serijaSodobna družina (Modern Family) bo kmalu dobila epilog in igralci se bodo za vedno poslovili od svojih likov, ki so močno zaznamovala njihove kariere. Zato so v teh dneh čustva še toliko bolj prisotna pri ustvarjalcih humoristične zgodbe, ki se bo s televizijskih zaslonov poslovila s 250 epizodo.

"Naše zadnje branje scenarija. Žalostna, ker se končuje, ampak hkrati hvaležna in srečna, da sem bila del te družine. Bilo je veliko več, o čemer sem kadar koli sanjala ali bi si zaslužila. Hvala moji Sodobni družini," je Sofia na Instagramu, kjer ima več kot 18 milijonov sledilcev, zapisala pod galerijo fotografij s priprav na snemanje. Na eni izmed njih je bila tudi slavnostna torta z napisom Modern Family, thank you and best of luck,kar v prevodu pomeni:'Sodobna družina, hvala vam in srečno.'

47-letna kolumbijska zvezdnica, ki je z latino naglasom dodala poseben čar svoji vlogi, je med čakanjem na snemanje posnela selfi v eni od prikolic na setu. "Pogrešala bom Gloriino prikolico," je zapisala pod objavljeno fotografijo. Sofia v seriji igra vlogo Glorie Delgado-Pritchett.