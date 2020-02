Založba Josipe Lisac se je z javnim pismom odzvala na obtožbe in ovadbo

Kot smo že pisali, je legendarno pevko Josipo Lisac zaradi načina, kako je zapela hrvaško himno na inavguraciji predsednika Milanovića, doletelo kar nekaj negativnih komentarjev, doletela pa jo je tudi kazenska ovadba.

Na vse to se je pevka preko založbe oglasila in prosila za spoštovanje ter razumevanje: "Za vse medije in udeležence razprave na družbenih omrežjih, ki že dva dni neutrudno razpravljajo o himni in nastopu slavne glasbene dive, gospe Josipe Lisac. Žal gre tukaj za popolno neupoštevanje umetniške svobode in ustvarjanja glasbenice, katere slog obožujejo vse generacije in jo vidijo kot eno največjih legend domače glasbene scene. Vsem dobronamernim osebam je jasno, da ne gre za nikakršno zmanjševanje vrednosti himne, slog in način interpretacije Josipe Lisac je splošno znan in to dogajanje je še en dokaz, da živimo v družbi, kjer so temeljne in kulturne vrednote resno ogrožene, kot tudi način komunikacije," so zapisali v javnem pismu.

V zapisu je še dodano, da glasbenica ne bo komentirala nastopa, kot tudi ne bo komentirala kazenske ovadbe ali odgovarjala na reakcije posameznikov, združenj ali institucij. "Josipa Lisac, ki je pred kratkim dopolnila sedemdeset let, je v svojih rekordnih 53 letih posnela izjemna glasbena dela, ki jih še danes občudujejo na koncertih. Je tudi ena najbolj nagrajenih glasbenic, ki je prejela ogromno nagrad, med njimi je tudi glasbena nagrada porin za življenjsko delo."

Pismo so zaključili z besedami "Josipa Lisac je edinstvena pojava na hrvaški glasbeni sceni, glasbenica, vredna spoštovanja in občudovanja. Vse je glasba in glasba je ali ni." Pod pismo sta se podpisala Želimir Babogredac, direktor založbe Croatia Records ter Nikša Bratoš, predsednik HGU (Hrvatska glazbena unija).